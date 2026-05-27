Jueves con tarde agradable en San Juan: la máxima llegará a los 19°C

San Juan tendrá este juevesun día típicamente otoñal, con temperaturas agradables durante la tarde y condiciones estables en toda la provincia.

De acuerdo al pronóstico, la mínima prevista será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C con cielo parcialmente nublado y poco viento.

La mañana arrancará fresca, especialmente en las primeras horas, por lo que habrá que salir con abrigo. Sin embargo, con el correr del día la temperatura irá en ascenso y se espera una tarde templada y agradable.

Hacia la noche volverá a sentirse el descenso térmico característico de esta época del año, en una semana marcada por mañanas frías y tardes moderadas en San Juan.