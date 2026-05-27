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Bajo la lupa

El empresario Vallejos se sentará frente a un juez por violencia de género

Según revelaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, la fiscalía pidió la audiencia para formalizar contra el dirigente libertario. El mismo sería imputado por lesiones leves y amenazas simples agravadas por el vínculo y por violencia de género, en perjuicio de su ex pareja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A casi 10 días de que trascendiera la denuncia por violencia de género al empresario Sergio Vallejos, por supuestas agresiones a su ex pareja, fuentes judiciales revelaron que la fiscalía solicitó una audiencia para formalizar en su contra. Según pudo saber Tiempo de San Juan, existirían elementos de sospecha suficientes como para imputarlo por lesiones leves y amenazas simples agravadas por el vínculo y por violencia de género.

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Según la investigación preliminar, el hecho habría ocurrido entre la noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16 de mayo. La mujer se presentó a las 5 de la mañana en la UFI CAVIG y, en un estado alterado, aseguró que Vallejos la zamarreó y la amenazó verbalmente. Como consecuencia, la presunta víctima fue examinada por una médica legista, quien constató la existencia de lesiones leves.

En el marco de la entrevista de rigor, la denunciante, quien manifestó ser pareja de Vallejos y convivir con él, aseguró que el sospechoso poseía armas de fuego en el domicilio compartido. A partir de esa información, y en ausencia del imputado, el domingo 17 de mayo -por la tarde- se realizó un allanamiento en la vivienda.

Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron cinco armas de distintos calibres junto con municiones. Todo el material quedó incautado de manera provisoria, a la espera de que se determine si Vallejos cuenta con la autorización correspondiente para la tenencia y portación, aspecto que continúa bajo investigación.

La causa es investigada por el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio, bajo la supervisión de los fiscales coordinadores Claudia Ruiz Carignano y Alberto Martínez. El equipo trabajaba en la recolección de pruebas y testimonios, lo que permitió avanzar hacia la audiencia de formalización del caso.

Las fuentes manifestaron que desde el Ministerio Público solicitaron la audiencia a la Oficina Judicial, por lo que se estima que en los próximos días se fije la audiencia. En ese sentido, el dirigente libertario se sentaría en el banquillo de los acusados y frente a un juez de Garantías.

Luego de la trascendencia de la denuncia, Vallejos emitió un comunicado a la prensa en el que afirmó que se trata de una situación personal vinculada a una separación. El empresario textil se refirió a “un vil aprovechamiento político” y denunció una supuesta campaña en su contra.

En el escrito difundido públicamente, Vallejos sostuvo que atravesaba “la triste situación de separación" con su pareja. Señaló que se trataba de un momento “privado y personal” y que se vio expuesto por su condición de figura pública. Afirmó que la difusión del caso responde a “una campaña de despliegue mediático” destinada, según sus palabras, a provocar daño a su imagen personal y a su exposición política.

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