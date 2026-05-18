Denunciaron al político sanjuanino y ex candidato a Gobernador Sergio Vallejos

Una mujer se presentó el sábado en la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG para denunciar a su pareja, el político y excandidato a gobernador de San Juan, Sergio Vallejos, por un episodio de violencia ocurrido durante la madrugada de ese mismo día.

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Según indicaron fuentes judiciales, la causa quedó bajo la órbita del fiscal Mario Panetta, en una unidad coordinada por Claudia Ruiz Carignano y Alberto Martínez.

De acuerdo con los primeros datos recabados en la investigación, el hecho se habría producido cuando la mujer regresó a su domicilio en horas de la madrugada. Allí la esperaba Vallejos, quien, según el relato de la denunciante, se encontraba alterado. En ese contexto, el hombre la habría sujetado con fuerza de los brazos, la insultó y le profirió amenazas, en medio de reproches por haber salido con amigas.

A partir de la denuncia, la Justicia avanzó con una imputación inicial por lesiones leves y amenazas simples.

Como parte de las medidas ordenadas en la causa, el domingo se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del acusado. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron tres armas de fuego, cuya tenencia deberá ser debidamente justificada por Vallejos ante las autoridades.