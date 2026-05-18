Cartón lleno: tenía pedido de captura y lo atraparon con municiones y objetos robados en Pocito

Lo que empezó como una recorrida preventiva de rutina terminó con la detención de un conocido delincuente que sumó un nuevo capítulo a su historial delictivo. Personal de la Subcomisaría Castro puso tras las rejas a un joven de 27 años que no solo era buscado por la Justicia, sino que además caminaba cargado con un importante botín de dudosa procedencia.

Tribunales Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

Investigación Recuperaron en menos de 48 horas un auto robado en Capital: estaba abandonado en plena calle

El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del lateral de Ruta 40 y Ruta 295, en la zona de Villa La Costa, Carpintería. Allí, los uniformados divisaron a un sujeto en actitud sospechosa y, al identificarlo, constataron que se trataba de un hombre de apellido Zalazar, alias “El Culín” , sobre quien pesaba un pedido de captura activo por una tentativa de hurto.

Al verse acorralado por la presencia policial, "El Culín" intentó escapar a pie corriendo hacia el este de la Ruta 295. Sin embargo, la fuga duró apenas unos instantes: los efectivos lo interceptaron a los pocos metros en un descampado de la zona.

Al realizarle el palpado de urgencia, los uniformados se llevaron la primera sorpresa al encontrar entre sus pertenencias una alarmante cantidad de proyectiles: 3 municiones calibre 38mm, 1 munición calibre 9mm, 5 municiones calibre 32mm

Pero el "cartón lleno" de Zalazar no terminó ahí. El delincuente cargaba con un estuche de guitarra que, lejos de contener un instrumento musical, era utilizado para camuflar una gran cantidad de herramientas profesionales que no pudo justificar: una amoladora Dewalt, un atornillador y un taladro inalámbrico Makita (con su respectivo cargador y batería), un juego de puntas de destornillador, un extensor magnético, un tubo de llave y hasta un termo de metal.

Lejos de deponer su actitud tras ser descubierto, el malviviente reaccionó mal. Al momento de la aprehensión, Zalazar comenzó a proferir insultos y graves amenazas de muerte contra dos de los efectivos policiales que participaban del operativo.

Tras el violento episodio, el detenido fue trasladado a los calabozos de la sede policial y quedó formalmente vinculado a un nuevo legajo judicial por el delito de amenazas en la mira de UFI Flagrancia.