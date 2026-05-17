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Capital

Choque del juez de Faltas Enrique Mattar: la audiencia contra él ya fue pedida, qué delito se le imputará

El Ministerio Público Fiscal ya solicitó la audiencia a la Oficina Judicial y ahora falta que se ponga la fecha. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan
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Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, pertenecientes a la UFI de Delitos Especiales, ya solicitaron la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria ante la Oficina Judicial. A partir de este paso administrativo, solo resta que el organismo fije la fecha y hora en la que el juez de Faltas deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

El delito por el cual será imputado Mattar es el de lesiones culposas. Se trata de una calificación legal que, si bien contempla la imprudencia al volante, se agrava en el análisis del contexto por la presunta conducta posterior del conductor, quien presuntamente omitió la obligación legal de asistir a la víctima.

El hecho: una maniobra imprudente y la posterior huida

El grave episodio penal ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 17:00 horas. Según los informes preliminares recopilados por la fiscalía, Mattar circulaba a bordo de su automóvil particular por la calle 9 de Julio, en sentido este-oeste.

Al llegar a la intersección con la Avenida Rawson, el magistrado habría omitido la señalización del semáforo y cruzó con la luz en rojo. En ese preciso instante, impactó de forma violenta contra un motociclista que se desplazaba en un rodado de 110cc y que cruzaba habilitado por el verde.

Lejos de detener la marcha de su vehículo para auxiliar al conductor herido -una conducta civil y legalmente obligatoria-, el titular del Juzgado de Faltas continuó su camino acelerando la marcha. La huida no pasó desapercibida: otro motociclista que presenció la secuencia decidió perseguir al automovilista en fuga.

Tras varias cuadras de seguimiento, el testigo civil logró divisar y alertar a un móvil policial que patrullaba en las inmediaciones del Acceso Sur. Al tomar conocimiento de que el conductor que escapaba acababa de provocar un siniestro vial, el personal policial procedió a interceptar el vehículo y detener su marcha.

Respecto al motociclista embestido, fuentes médicas indicaron que, pese a la espectacularidad y violencia del impacto, se encuentra fuera de peligro. Los partes sanitarios detallaron que presenta contusiones múltiples y golpes severos en la zona de la espalda, aunque afortunadamente ninguna lesión reviste gravedad fatal. Desde el entorno de la investigación precisaron que el choque no fue "de lleno", un factor que evitó consecuencias que hubieran sido trágicas.

Con el pedido de formalización ya presentado, la UFI de Delitos Especiales aguarda los resultados de las pericias accidentológicas complementarias. Este elementoo será crucial para terminar de reconstruir la mecánica de un siniestro que hoy coloca a un juez, cuya función es aplicar la ley vial, en la inédita situación de enfrentar una causa penal como imputado.

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