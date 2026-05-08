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Tragedia vial

Muere un motociclista cordobés tras un choque en Caucete el pasado 1 de mayo

El conductor iba a bordo de una moto BMW 1200cc junto a su pareja, quien sufrió lesiones leves. El otro vehículo involucrado fue un automóvil Ford Focus.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Javier Beucher. Foto Facebook

Eduardo Javier Beucher. Foto Facebook

El pasado 1 de mayo, alrededor de las 21 horas, un auto y una moto protagonizaron un violento choque en Caucete que dejó como saldo dos heridos. La pareja que viajaba en la motocicleta BMW -identificada como Eduardo Javier Beucher (55) y Cecilia Lorena Budini (49), oriundos de Río Cuarto, Córdoba- resultó con heridas y fue internada en el Hospital Rawson.

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Según fuentes judiciales, la mujer fue dada de alta a los pocos días, pero Beucher permaneció internado en grave estado. Tras días de lucha por parte de los profesionales de la salud, el hombre perdió la vida este jueves 7 de mayo.

El siniestro ocurrió durante el Día del Trabajador en la esquina de Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento, en Caucete. El otro rodado era conducido por un hombre de apellido Martínez, quien se presentó por su cuenta en la Comisaría 37ma minutos después del hecho para relatar lo ocurrido.

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Eduardo Javier Beucher. Foto Facebook

Eduardo Javier Beucher. Foto Facebook

En ese momento, el conductor manifestó que circulaba por Juan José Bustos de sur a norte y que, al llegar a la esquina con Paula Albarracín de Sarmiento, no observó, siguió el paso e impactó a la moto.

Según el primer parte médico, Beucher ingresó con una fractura de pelvis y perforación en el abdomen. Su estado era crítico y falleció mientras se encontraba en terapia intensiva.

El caso recayó en manos del fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales N°6, quien estaba de turno aquella jornada, en la cual también hubo otro siniestro fatal durante la mañana en el mismo departamento del Este sanjuanino.

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