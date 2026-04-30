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Se salvó de milagro

Albardón: un motociclista evitó chocar con un caballo tras una brusca maniobra y sufrió una caída

El joven esquivó a un equino suelto y cayó al asfalto, donde quedó tendido. Pese al fuerte impacto, sufrió heridas leves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras el accidente, mientras el caballo aún circulaba por la zona, la ambulancia trasladó al joven herido. Foto: El Eje de Albardón

Tras el accidente, mientras el caballo aún circulaba por la zona, la ambulancia trasladó al joven herido. Foto: El Eje de Albardón

Un motociclista protagonizó un violento incidente en Albardón al realizar una maniobra brusca para evitar embestir a un caballo suelto. Aunque terminó tendido en el asfalto, se confirmó que está fuera de peligro. El hecho reaviva el reclamo vecinal por la presencia de animales en la vía pública.

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El episodio que pudo haber terminado en tragedia ocurrió ayer miércoles por la tarde, en la transitada intersección de Rawson y Blanco, según informó el medio El Eje de Albardón. El motociclista debió reaccionar de manera inmediata cuando el caballo irrumpió en su trayectoria, obligándolo a frenar de forma repentina y a realizar una maniobra evasiva.

Como consecuencia de la brusca acción, el conductor perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre el asfalto, lo que generó momentos de tensión entre los testigos que presenciaron la escena.

El joven fue asistido poco después del siniestro y, según informaron fuentes médicas, las lesiones sufridas no revisten gravedad, pese a la violencia del impacto.

El hecho volvió a poner en el centro de la discusión la problemática de los animales sueltos en la vía pública. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación y señalaron que no es la primera vez que se registran situaciones similares en ese sector, lo que representa un riesgo constante para conductores y peatones.

FUENTE: El Eje de Albardón

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