viernes 24 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alarma

Un preventista sanjuanino fue atacado por perros mientras trabajaba: "Si le pasa a un niño, estaríamos lamentando una tragedia"

Un preventista fue mordido por dos perros en Campo Afuera mientras caminaba por la vereda y advirtió sobre la falta de control.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un trabajador fue mordido por perros en Albardón y reclamó por medidas preventivas para futuras situaciones similares.

Un trabajador fue mordido por perros en Albardón y reclamó por medidas preventivas para futuras situaciones similares.

Un nuevo episodio de ataque de perros se registró esta semana en pleno mediodía en la localidad de Campo Afuera, en Albardón, cuando un preventista de apellido Núñez fue mordido por dos perros mientras circulaba por calle Nacional, a pocos metros de la Plaza Eva Perón. El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona por la presencia de animales sueltos.

Lee además
extraditaron desde chile a un reconocido empresario sanjuanino acusado de abuso sexual
Caso resonante

Extraditaron desde Chile a un reconocido empresario sanjuanino acusado de abuso sexual
La Dra. Laura Beatriz Godoy y el Dr. Sebastián Correa-Otto en la Antártida.
Experiencia

Hacer patria con ciencia: la travesía de una investigadora sanjuanina en la Antártida

El trabajador se encontraba realizando su recorrida habitual cuando, de manera repentina, fue atacado por los animales. Según relató, el episodio ocurrió en cuestión de segundos y lo tomó por sorpresa. A pesar de las mordeduras, logró reaccionar y defenderse para evitar que la situación se agravara.

Tras el ataque, Núñez se dirigió por sus propios medios al hospital, donde recibió las curaciones correspondientes y fue atendido por las heridas provocadas por las mordidas. Si bien su estado de salud no revestiría gravedad, el hecho encendió una alarma por la recurrencia de este tipo de incidentes en la zona.

En diálogo con Albardón Noticias, el hombre expresó su preocupación y apuntó a la necesidad de reforzar el control sobre los perros que deambulan sin supervisión. “Esto me pasó a mí y pude defenderme, pero si le pasa a un niño hoy estaríamos con una noticia trágica”, señaló. En ese sentido, pidió que se tomen medidas concretas para prevenir nuevos ataques.

El caso no tardó en generar repercusión entre los vecinos del sector, quienes manifestaron su inquietud por la presencia constante de perros sueltos en la vía pública, especialmente en áreas de alta circulación peatonal. Algunos residentes aseguraron que no es la primera vez que se registran situaciones similares.

A raíz del hecho, crece el reclamo hacia las autoridades locales para que se implementen controles más estrictos y campañas de concientización sobre la tenencia responsable de animales.

Temas
Seguí leyendo

El turismo sanjuanino, de luto por la muerte de un joven referente

Un reconocido músico sanjuanino le cantó a Cristina Kirchner: "La serenata más importante de mi vida"

"La escritura no miente": el método de un grafólogo sanjuanino para identificar autores de amenazas y pedidos de auxilio

Macará le ganó a Tigre con el golazo de un sanjuanino y se prende en la cima de la Copa Sudamericana

El "semillero" sanjuanino se reúne: lanzan una jornada de coworking por el Día del Emprendedor

Condenaron a nueve años de cárcel a un sanjuanino por violar a su hermano

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan
Trabajo

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

Furor por una tienda con estética japonesa que planea tener 100 locales en Argentina: ¿llega a San Juan? video
Comercio

Furor por una tienda con estética japonesa que planea tener 100 locales en Argentina: ¿llega a San Juan?

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?
Horror

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?

Te Puede Interesar

Más de 20 mil personas asistieron a la feria minera del 2024 en San Juan. Ahora esperan mas visitantes por el boom minero. 
Infraestructura y servicios

Un evento minero pone a prueba la capacidad hotelera en San Juan y genera un fuerte impacto en Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Imagen archivo, capturada durante la audiencia de formalización.
Tribunales

Internación forzada para el empleado judicial acusado de fraude: se resistía a cumplir la medida por su cuenta

Orrego ratificó la defensa ante la embestida de Quintela por los límites y los recursos de San Juan
Soberanía en juego

Orrego ratificó la defensa ante la embestida de Quintela por los límites y los recursos de San Juan

Detuvieron a dos vecinos José Pepe Yañez, sospechados de su asesinato.
Este viernes

Crimen en Médano de Oro: hay dos detenidos, son vecinos del chacarero

La calle 9 de Julio, en Capital, es intervenida de manera integral en el tramo comprendido entre Las Heras y Urquiza.
Mejora vial

Avanza la repavimentación de una calle clave de Capital: en detalle, el desarrollo de las obras