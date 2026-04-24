Un preventista sanjuanino fue atacado por perros mientras trabajaba: "Si le pasa a un niño, estaríamos lamentando una tragedia"

Un trabajador fue mordido por perros en Albardón y reclamó por medidas preventivas para futuras situaciones similares.

Un nuevo episodio de ataque de perros se registró esta semana en pleno mediodía en la localidad de Campo Afuera, en Albardón, cuando un preventista de apellido Núñez fue mordido por dos perros mientras circulaba por calle Nacional, a pocos metros de la Plaza Eva Perón. El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona por la presencia de animales sueltos.

El trabajador se encontraba realizando su recorrida habitual cuando, de manera repentina, fue atacado por los animales. Según relató, el episodio ocurrió en cuestión de segundos y lo tomó por sorpresa. A pesar de las mordeduras, logró reaccionar y defenderse para evitar que la situación se agravara.

Tras el ataque, Núñez se dirigió por sus propios medios al hospital, donde recibió las curaciones correspondientes y fue atendido por las heridas provocadas por las mordidas. Si bien su estado de salud no revestiría gravedad, el hecho encendió una alarma por la recurrencia de este tipo de incidentes en la zona.

En diálogo con Albardón Noticias, el hombre expresó su preocupación y apuntó a la necesidad de reforzar el control sobre los perros que deambulan sin supervisión. “Esto me pasó a mí y pude defenderme, pero si le pasa a un niño hoy estaríamos con una noticia trágica”, señaló. En ese sentido, pidió que se tomen medidas concretas para prevenir nuevos ataques.

El caso no tardó en generar repercusión entre los vecinos del sector, quienes manifestaron su inquietud por la presencia constante de perros sueltos en la vía pública, especialmente en áreas de alta circulación peatonal. Algunos residentes aseguraron que no es la primera vez que se registran situaciones similares.

A raíz del hecho, crece el reclamo hacia las autoridades locales para que se implementen controles más estrictos y campañas de concientización sobre la tenencia responsable de animales.