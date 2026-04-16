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Triunfazo

Macará le ganó a Tigre con el golazo de un sanjuanino y se prende en la cima de la Copa Sudamericana

Con un tanto de Federico Paz, el equipo ecuatoriano venció a Tigre por la mínima como visitante y empieza a ilusionarse en cita internacional. Así fue el gol que gritó en Victoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Club Social y Deportivo Macará dio el golpe en Victoria y se llevó un triunfazo ante Tigre por la Copa Sudamericana. El héroe de la noche fue el sanjuanino Federico Paz, que sacó un derechazo tremendo desde afuera del área y la clavó lejos del alcance del arquero, que voló pero no pudo evitar el 1-0 definitivo.

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El equipo ecuatoriano aprovechó su momento y también jugó con la ventaja numérica tras la expulsión de Gonzalo Martínez en el conjunto local, que vio la roja por un manotazo a un rival. Con orden y contundencia, Macará sostuvo la diferencia y se quedó con tres puntos clave fuera de casa.

Con este resultado, el conjunto de Ambato suma cuatro unidades y se mete de lleno en la conversación por la clasificación, demostrando que no está en la copa solo para participar. Con protagonismo y un sanjuanino como figura, empieza a escribir su propia historia en el torneo. Pescadito Paz, a puro grito en la Copa Sudamericana.

Así fue el gol del sanjuanino Federico Paz a Tigre en la Copa Sudamericana:

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