Macará le ganó a Tigre con el golazo de un sanjuanino y se prende en la cima de la Copa Sudamericana

Club Social y Deportivo Macará dio el golpe en Victoria y se llevó un triunfazo ante Tigre por la Copa Sudamericana. El héroe de la noche fue el sanjuanino Federico Paz, que sacó un derechazo tremendo desde afuera del área y la clavó lejos del alcance del arquero, que voló pero no pudo evitar el 1-0 definitivo.

image El equipo ecuatoriano aprovechó su momento y también jugó con la ventaja numérica tras la expulsión de Gonzalo Martínez en el conjunto local, que vio la roja por un manotazo a un rival. Con orden y contundencia, Macará sostuvo la diferencia y se quedó con tres puntos clave fuera de casa.

Con este resultado, el conjunto de Ambato suma cuatro unidades y se mete de lleno en la conversación por la clasificación, demostrando que no está en la copa solo para participar. Con protagonismo y un sanjuanino como figura, empieza a escribir su propia historia en el torneo. Pescadito Paz, a puro grito en la Copa Sudamericana. Así fue el gol del sanjuanino Federico Paz a Tigre en la Copa Sudamericana: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2044922111207071768&partner=&hide_thread=false El GOLAZO de FEDERICO PAZ para el 1-0 de MACARÁ a Tigre, en Victoria, por Sudamericana.pic.twitter.com/ITpHTPM00f — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 16, 2026

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