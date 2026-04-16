Cuatro bajas y una duda: el panorama de Boca para el Superclásico

Boca dejó atrás la goleada ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y ya tiene la mira puesta en el Superclásico de este domingo frente a River en el Estadio Monumental. El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un buen momento futbolístico, pero llegará al cruce más esperado del fútbol argentino con algunas bajas que condicionan el armado.

La ausencia más importante será la de Agustín Marchesín. El arquero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el último partido y estará varios meses fuera de las canchas. En su lugar atajará Leandro Brey, quien tendrá su primera experiencia en un Superclásico, mientras que Javier García ocupará un lugar en el banco.

A esta baja se suma la de Rodrigo Battaglia, que continúa con la recuperación tras haber sido operado por la rotura del tendón de Aquiles en la pretemporada. Su regreso está previsto recién para junio, por lo que el mediocampo seguirá sin una pieza que el cuerpo técnico considera clave.

En la enfermería también aparece Carlos Palacios. El chileno fue intervenido quirúrgicamente en marzo por una sinovitis en la rodilla derecha y recién podría volver en mayo. Mientras tanto, la irrupción de Tomás Aranda le dio una alternativa al equipo en ese sector.

El cuarto nombre es el de Edinson Cavani, quien aún no logra dejar atrás una hernia de disco que lo marginó durante buena parte de la temporada. En su ausencia, Adam Bareiro se afianzó como referencia ofensiva y llega en buen nivel al duelo ante River.

Con este panorama, Boca mantiene la base del equipo que viene de buenos resultados, aunque con ausencias sensibles que obligan a reacomodar piezas. La duda pasa por cómo responderán los reemplazantes en un escenario de máxima exigencia, en un partido que puede marcar un punto de inflexión en el semestre.