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Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín

Tras la salida de Ariel Martos, el Verdinegro recurre otra vez al "Gringo" como DT interino. Un nombre que, lejos de ser improvisado, encarna identidad, conocimiento y temple en momentos límite. Un desafío para cambiar la imagen y sacarlo de la zona baja de la Primera Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En San Martín hay apellidos que pesan más que otros. Y cuando el agua llega al cuello, uno de los primeros que aparece es el de Alejandro Schiapparelli, la rueda de auxilio de este Verdinegro.

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La salida de Ariel Martos sacudió la estructura y, una vez más, el 'Gringo' será quien se haga cargo del fierro caliente y no es una novedad. Schiapparelli ya se ganó ese lugar incómodo pero valioso: el del técnico que llega a mediar y a apagar los incendios.

Su antecedente más fuerte se remonta a marzo de 2022, cuando tomó el equipo tras la salida de Facundo Villalba. En aquel momento, no solo ordenó lo táctico: reconstruyó lo anímico. Con un plantel golpeado, logró estabilizar el vestuario y allanar el camino para la llegada de Raúl Antuña, a cuyo cuerpo técnico terminó sumándose como pieza clave.

Pero reducir su aporte a resultados sería quedarse corto. Schiapparelli representa algo más profundo: una fidelidad institucional poco frecuente. Cada vez que le tocó asumir, lo hizo sin condiciones, entendiendo el contexto y priorizando al club sobre cualquier cosa.

Esa lógica de compromiso y pertenencia es la que hoy lo encuentra nuevamente al frente del equipo en este 2026, y ya no solo como un parche circunstancial, sino como un entrenador que conoce el paño, que acompaña y supo sobreponerse montón de veces a estas situaciones.

El 'Gringo' vuelve a tomar el liderazgo del equipo este fin de semana, cuando San Martín choque ante Midland, por la fecha 10 de la Primera Nacional

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