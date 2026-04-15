Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín

En San Martín hay apellidos que pesan más que otros. Y cuando el agua llega al cuello, uno de los primeros que aparece es el de Alejandro Schiapparelli , la rueda de auxilio de este Verdinegro.

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La salida de Ariel Martos sacudió la estructura y, una vez más, el 'Gringo' será quien se haga cargo del fierro caliente y no es una novedad. Schiapparelli ya se ganó ese lugar incómodo pero valioso: el del técnico que llega a mediar y a apagar los incendios.

Su antecedente más fuerte se remonta a marzo de 2022, cuando tomó el equipo tras la salida de Facundo Villalba. En aquel momento, no solo ordenó lo táctico: reconstruyó lo anímico. Con un plantel golpeado, logró estabilizar el vestuario y allanar el camino para la llegada de Raúl Antuña, a cuyo cuerpo técnico terminó sumándose como pieza clave.

Pero reducir su aporte a resultados sería quedarse corto. Schiapparelli representa algo más profundo: una fidelidad institucional poco frecuente. Cada vez que le tocó asumir, lo hizo sin condiciones, entendiendo el contexto y priorizando al club sobre cualquier cosa.

Esa lógica de compromiso y pertenencia es la que hoy lo encuentra nuevamente al frente del equipo en este 2026, y ya no solo como un parche circunstancial, sino como un entrenador que conoce el paño, que acompaña y supo sobreponerse montón de veces a estas situaciones.

El 'Gringo' vuelve a tomar el liderazgo del equipo este fin de semana, cuando San Martín choque ante Midland, por la fecha 10 de la Primera Nacional