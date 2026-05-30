EN VIVO: PSG y Arsenal llevan la final de la Champions al alargue

96' Tras seis minutos de tiempo añadido, se viene el alargue
88' ¡Milagro en el área del Arsenal!
Désiré Doué completó una gran jugada individual para que Vitinha remate desde la medialuna del área, pero su tiro se fue por arriba del travesaño.
84' Raya se jugó la vida y salvó al Arsenal
Bradley Barcola quedó mano a mano contra el arquero español, que aprovechó un control largo del francés para tapar la pelota.
76' ¡Palo del PSG!
Arsenal salió del fondo por primera vez y Khvicha Kvaratskhelia se encontró con espacios en el campo rival. Tras una memorable corrida desde la mitad de la cancha, su remate desde adentro del área se desvió en Myles Lewis-Skelly e impactó en el poste.
69' Pausa de hidratación que festeja el Arsenal
Cuando el PSG controlaba el juego tras igualar la final, el árbitro frenó el partido con un minuto clave para que Mikel Arteta reordene a su equipo.
64' Dembelé empata el choque desde el punto de penal
El PSG logra igualar la contienda después de haber acorralado al elenco inglés.
48' El transcurso del complemento es similar al de la primera etapa
PSG controla la posesión de la pelota con un ritmo más alto en comparación al primer tiempo, aunque la defensa del Arsenal continúa sin mostrar fisuras.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya se juegan los segundos 45 minutos en el Puskas Arena de Hungría.
52' Terminó el primer tiempo de una manera insólita
Arsenal tenía un córner a favor —una de sus armas principales—, pero por demorar la reanudación de forma excesiva, el árbitro Jan Seidel terminó el primer tiempo.
47' : ¡Se lo perdió Havertz!
En otra acción fortuita, el alemán capturó un rebote dentro del área con la pelota dominada, pero se demoró en la definición y la defensa del PSG logró frenar el ataque.
42' Buena chance del PSG
El portugués Nuno Mendes desbordó y mandó un centro que el español Fabián Ruiz conectó con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño.
33' PSG no puede romper el bloque defensivo del Arsenal
Los ingleses están plantados sobre su propio campo y los franceses tiene problemas para generar situaciones de peligro. El equipo de Mikel Arteta juega lejos del arco rival y Kai Havertz, su único atacante, está aislado.
25' El PSG se salvó del segundo
Myles Lewis-Skelly realizó una notable jugada en la que rompió la presión del PSG y, tras una secuencia de pases, Bukayo Saka lanzó un centro venenosos que el arquero Matvey Safonov logró despejar.
23' El PSG tiene la pelota, pero no llega con claridad
El Arsenal mantiene la ventaja de 1-0 luego de 23 minutos de juego. Deja la pelota en poder del elenco de Luis Enrique.
18' PSG intenta acorralar a un Arsenal que cuida cada línea
El equipo de Luis Enrique maneja la tenencia de la pelota y controla el desarrollo. El circuito de juego comienza a fluir y los Gunners están lejos del arco rival.
12' Primer remate del PSG
Fabián Ruíz disparó desde una posición incómoda en una de las primeras aproximaciones del cuadro francés.
5' ¡El Arsenal pega de entrada!
El alemán Kai Havertz abrió el marcador para el Arsenal con un verdadero golazo a los cinco minutos. Havertz, quien ya había anotado un gol en la final de la Champions League 2021, se escapó solo gracias a una cuota de fortuna por un rebote, y le rompió el arco al ruso Safonov.
¡Arrancó la final de la Champions 2026!
PSG y Arsenal se enfrentan en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Los franceses, dirigidos por Luis Enrique, se consagraron campeones de la última edición, mientras que el elenco británico comandado por Mikel Arteta buscará su primer título. El alemán Jan Seidel es el árbitro principal
El once del PSG, confirmado
El once del Arsenal, confirmado
Luis Enrique analizó la final ante Arsenal:
“Me han encantado todos los partidos que hemos jugado en la competición esta temporada. Hemos demostrado, especialmente en esos ocho partidos de eliminatoria, lo buen equipo que somos. Tuvimos que sufrir en esos partidos, pero demostramos de qué pasta estamos hechos. Tenemos que disfrutar jugando este tipo de partidos, porque nunca se sabe cuándo volveremos a vivir este tipo de ocasiones”.
Mikel Arteta analizó la final ante PSG:
“Estamos totalmente en sintonía en cuanto a las aspiraciones y ambiciones que tenemos para el club. A veces hemos tenido suerte, las cosas tienen que salir bien, pero hemos puesto mucho trabajo, pasión y fe en lo que hacemos. Hemos sido recompensados con un día increíble en Budapest”.
Los últimos 10 campeones de la Champions League
- 2016: Real Madrid (Esp)
- 2017: Real Madrid (Esp)
- 2018: Real Madrid (Esp)
- 2019: Liverpool (Ing)
- 2020: Bayern Múnich (Ale)
- 2021: Chelsea (Ing)
- 2022: Real Madrid (Esp)
- 2023: Manchester City (Ing)
- 2024: Real Madrid (Esp)
- 2025: PSG (Fra)
Las posibles formaciones de ambos equipos
- PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
El Paris Saint-Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra se enfrentarán este sábado en la gran final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.