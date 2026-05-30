El PSG, bicampeón de la Champions: venció al Arsenal en la definición por penales

Paris Saint-Germain se consagró campeón por segundo año consecutivo de la UEFA Champions League al vencer en la tanda de penales al Arsenal en el Puskás Aréna de Hungría. Luego de igualar 1-1 en el tiempo regular por los goles de Kai Havertz a los cinco minutos y Ousmane Dembélé de penal en el complemento, los franceses se quedaron con el título al imponerse por 4-3 en la definición. El cuadro británico sigue sin ganar el certamen internacional.

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Máxima expectativa El Arsenal y el PSG se enfrentan en la gran final de la Champions League: TV, hora y formaciones

Los Gunners se pusieron en ventaja rápidamente gracias al tanto de Kai Havertz a los cinco minutos: aprovechó un rebote para quedar mano a mano con el arquero y estampar el 1-0 con una definición exquisita. Desde entonces, el cuadro francés monopolizó la posesión de la pelota ante un equipo de Mikel Arteta que se replegó en su propio campo. A pesar de que los británicos jugaban cerca de su arco, su bloque defensivo no presentó fisuras ante las arremetidas del elenco dirigido por Luis Enrique.

A pesar de que el desarrollo del trámite fue similar en el complemento, apareció Khvicha Kvaratskhelia con un movimiento magistral en el que Cristhian Mosquera le cometió penal. Ousmane Dembélé fue el encargado de ejecutar la pena máxima y decretó el empate con un disparo cruzado. Desde entonces, Arsenal dejó de lado su postura especulativa y la final tomó un transcurso frenético en el que ambos equipos pisaron el área rival en reiteradas oportunidades.

Más allá de que el elenco británico buscó con balones largos, el equipo de Luis Enrique tuvo las chances más importantes: Khvicha Kvaratskhelia estrelló un tiro en el palo y Bradley Barcola desperdició dos situaciones claras.

Luego de un tiempo suplementario en el que no hubo tantas emociones, la final de la Champions se decidió en la tanda de penales. La última final que se definió por esta vía fue en la temporada 2015/16: Real Madrid venció en Italia al Atlético de Madrid por 5-3.

Paris Saint-Germain comenzó la tanda con el pie derecho después de que Eberechi Eze desperdiciara su remate, pero apareció David Raya —de gran actuación— para emparejar la definición. Sin embargo, tras la conversión de Beraldo para el 4-3, Gabriel Magalhaes tiró su disparo por encima del travesaño y terminó con las ilusiones del Arsenal.

De esta manera, PSG conquistó por segundo año consecutivo la UEFA Champions League y Luis Enrique enalteció su carrera como entrenador. Por su parte, es la segunda oportunidad en la que el Arsenal pierde una final de la Champions: en 2006, de la mano del histórico Arsène Wenger, cayó 2-1 contra el Barcelona.

ASÍ SE VIVIÓ EL MINUTO A MINUTO

Live Blog Post ¡La final de la Champions se definirá desde el punto del penal! El encuentro entre Arsenal y PSG terminó igualado 1-1 durante los 120' gracias a los de Havertz y Dembelé, respectivamente.

Live Blog Post 106' PSG tuvo la victoria David Raya volvió a tener una intervención destacada para anular un ataque del cuadro parisino.

Live Blog Post ¡Comenzó el segundo Tiempo Extra! Ilya Zabarnyi y Beraldo ingresaron en el PSG por Vitinha y Marquinhos, ambos al límite desde lo físico. image

Live Blog Post 101' Todo el Arsenal pide penal Noni Madueke gabeteó a Nuno Mendes y el lateral portugués recuperó la pelota cuando ambos se cayeron dentro del área. El árbitro dejó seguir la jugada y no recibió el llamado del VAR. Declan Rice fue amonestado por protestar, al ligual que el entrenador Mikel Arteta. image

Live Blog Post 96' Tras seis minutos de tiempo añadido, se viene el alargue

Live Blog Post 88' ¡Milagro en el área del Arsenal! Désiré Doué completó una gran jugada individual para que Vitinha remate desde la medialuna del área, pero su tiro se fue por arriba del travesaño.

Live Blog Post 84' Raya se jugó la vida y salvó al Arsenal Bradley Barcola quedó mano a mano contra el arquero español, que aprovechó un control largo del francés para tapar la pelota.

Live Blog Post 76' ¡Palo del PSG! Arsenal salió del fondo por primera vez y Khvicha Kvaratskhelia se encontró con espacios en el campo rival. Tras una memorable corrida desde la mitad de la cancha, su remate desde adentro del área se desvió en Myles Lewis-Skelly e impactó en el poste.

Live Blog Post 69' Pausa de hidratación que festeja el Arsenal Cuando el PSG controlaba el juego tras igualar la final, el árbitro frenó el partido con un minuto clave para que Mikel Arteta reordene a su equipo.

Live Blog Post 64' Dembelé empata el choque desde el punto de penal El PSG logra igualar la contienda después de haber acorralado al elenco inglés. image

Live Blog Post 48' El transcurso del complemento es similar al de la primera etapa PSG controla la posesión de la pelota con un ritmo más alto en comparación al primer tiempo, aunque la defensa del Arsenal continúa sin mostrar fisuras. image

Live Blog Post ¡Empezó el segundo tiempo! Ya se juegan los segundos 45 minutos en el Puskas Arena de Hungría.

Live Blog Post 52' Terminó el primer tiempo de una manera insólita Arsenal tenía un córner a favor —una de sus armas principales—, pero por demorar la reanudación de forma excesiva, el árbitro Jan Seidel terminó el primer tiempo. image

Live Blog Post 47' : ¡Se lo perdió Havertz! En otra acción fortuita, el alemán capturó un rebote dentro del área con la pelota dominada, pero se demoró en la definición y la defensa del PSG logró frenar el ataque.

Live Blog Post 42' Buena chance del PSG El portugués Nuno Mendes desbordó y mandó un centro que el español Fabián Ruiz conectó con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño.

Live Blog Post 33' PSG no puede romper el bloque defensivo del Arsenal Los ingleses están plantados sobre su propio campo y los franceses tiene problemas para generar situaciones de peligro. El equipo de Mikel Arteta juega lejos del arco rival y Kai Havertz, su único atacante, está aislado.

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Live Blog Post 25' El PSG se salvó del segundo Myles Lewis-Skelly realizó una notable jugada en la que rompió la presión del PSG y, tras una secuencia de pases, Bukayo Saka lanzó un centro venenosos que el arquero Matvey Safonov logró despejar.

Live Blog Post 23' El PSG tiene la pelota, pero no llega con claridad El Arsenal mantiene la ventaja de 1-0 luego de 23 minutos de juego. Deja la pelota en poder del elenco de Luis Enrique.

Live Blog Post 18' PSG intenta acorralar a un Arsenal que cuida cada línea El equipo de Luis Enrique maneja la tenencia de la pelota y controla el desarrollo. El circuito de juego comienza a fluir y los Gunners están lejos del arco rival. image

Live Blog Post 12' Primer remate del PSG Fabián Ruíz disparó desde una posición incómoda en una de las primeras aproximaciones del cuadro francés.

Live Blog Post 5' ¡El Arsenal pega de entrada! El alemán Kai Havertz abrió el marcador para el Arsenal con un verdadero golazo a los cinco minutos. Havertz, quien ya había anotado un gol en la final de la Champions League 2021, se escapó solo gracias a una cuota de fortuna por un rebote, y le rompió el arco al ruso Safonov.

Live Blog Post ¡Arrancó la final de la Champions 2026! PSG y Arsenal se enfrentan en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Los franceses, dirigidos por Luis Enrique, se consagraron campeones de la última edición, mientras que el elenco británico comandado por Mikel Arteta buscará su primer título. El alemán Jan Seidel es el árbitro principal

Live Blog Post El once del PSG, confirmado image

Live Blog Post El once del Arsenal, confirmado image

Live Blog Post Luis Enrique analizó la final ante Arsenal: “Me han encantado todos los partidos que hemos jugado en la competición esta temporada. Hemos demostrado, especialmente en esos ocho partidos de eliminatoria, lo buen equipo que somos. Tuvimos que sufrir en esos partidos, pero demostramos de qué pasta estamos hechos. Tenemos que disfrutar jugando este tipo de partidos, porque nunca se sabe cuándo volveremos a vivir este tipo de ocasiones”.

Live Blog Post Mikel Arteta analizó la final ante PSG: “Estamos totalmente en sintonía en cuanto a las aspiraciones y ambiciones que tenemos para el club. A veces hemos tenido suerte, las cosas tienen que salir bien, pero hemos puesto mucho trabajo, pasión y fe en lo que hacemos. Hemos sido recompensados con un día increíble en Budapest”.

Live Blog Post Los últimos 10 campeones de la Champions League 2016: Real Madrid (Esp)

2017: Real Madrid (Esp)

2018: Real Madrid (Esp)

2019: Liverpool (Ing)

2020: Bayern Múnich (Ale)

2021: Chelsea (Ing)

2022: Real Madrid (Esp)

2023: Manchester City (Ing)

2024: Real Madrid (Esp)

2025: PSG (Fra)

Live Blog Post Las posibles formaciones de ambos equipos PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique. Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

El Paris Saint-Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra se enfrentarán este sábado en la gran final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.

El encuentro, que está programado para las 13:00 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Se podrá ver a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR estará su compatriota Bastian Dankert.

FUENTE: Agencia NA