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Elecciones

Sin oposición y con amplio respaldo, Juan Valiente seguirá comandando el fútbol sanjuanino

El dirigente fue reelegido este viernes como presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol y comenzará su tercer mandato consecutivo. La elección contó con una única lista y la participación de 14 asambleístas. "El fútbol sanjuanino debe crecer sobre bases sólidas", afirmó el dirigente tras ser respaldado nuevamente por los clubes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Juan Valiente seguirá conduciendo los destinos del fútbol sanjuanino. Este viernes fue reelegido como presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol y afrontará un nuevo período de dos años al frente de la institución, consolidando un liderazgo que comenzó en 2022 y que ahora tendrá su tercer mandato consecutivo.

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La elección se realizó en la sede de calle Santa Fe y no tuvo sorpresas. Tal como se anticipaba desde hacía varios días, hubo una sola lista en carrera y el actual titular recibió el respaldo de los asambleístas presentes para continuar al frente de la casa madre del fútbol local. Del acto participaron 14 asambleístas: 12 representantes de clubes de Primera División y dos de la Primera B. Algunas instituciones no pudieron participar por no encontrarse en regla con la documentación exigida.

Lo cierto es que la continuidad de Valiente no sorprendió. Días atrás ya se había confirmado que no tendría oposición y que volvería a encabezar la única propuesta presentada para conducir la entidad. El expresidente de Sportivo Desamparados asumió por primera vez en mayo de 2022, luego de suceder a Oscar Cuevas, y fue reelegido en septiembre de 2024. Ahora, con un nuevo respaldo de los clubes, extenderá su gestión hasta 2028.

Tras la votación, el dirigente agradeció la confianza recibida y destacó uno de los aspectos que considera fundamentales de sus años al frente de la Liga. “Agradezco a los dirigentes por la confianza, hoy nos depositaron un nuevo desafío. En estos años pudimos lograr esa unión que tanto anhelábamos entre los dirigentes, y si seguimos por este camino podemos conseguir cosas importantes para el fútbol”, expresó.

Además, planteó cuáles serán los ejes de trabajo para los próximos años y remarcó la importancia de construir un crecimiento sostenible. “El fútbol sanjuanino debe crecer y para que eso suceda debemos pensar no solo en armar equipos de fútbol, sino crear y construir las bases sólidas. Por eso apostamos a la infraestructura y a las capacitaciones para quienes trabajan con nuestros deportistas. Es el camino más largo, sin dudas, pero cuando la economía no ayuda, ese es el camino para construir”, sostuvo.

La estructura principal de conducción se mantendrá sin modificaciones. Vicente Mancuso continuará desempeñándose como secretario, mientras que Gerardo Iturrieta, dirigente de Colón Junior, ocupará la tesorería dentro de la Mesa Directiva que conduce institucionalmente la Liga Sanjuanina.

Durante la asamblea también quedaron conformados otros organismos fundamentales para el funcionamiento de la entidad. El Colegio de Neutrales, encargado de las designaciones arbitrales, estará integrado por Alberto Riveros, Fabián Santibáñez, Daniel Martínez, Encina y Cantero como titulares, mientras que Domingo Allegue y Domínguez actuarán como suplentes.

Por su parte, el Tribunal de Penas quedó conformado por Rojas, Silva, Sansó, Lucero, Núñez, Alaniz y Vázquez como miembros titulares. En tanto, Montilla, Rodríguez, Almada y Zamora fueron designados como suplentes.

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