River y la primera bomba del mercado: Nicolás Otamendi puso la firma y vestirá la banda después del Mundial

Nicolás Otamendi es nuevo jugador de River. El defensor que representará a la Selección Argentina en el próximo Mundial dijo presente en el Monumental para firmar su contrato hasta diciembre del 2027 luego de haber pasado la revisión médica con éxito.

Tras el Mundial Todo listo: Nicolás Otamendi será el primer refuerzo de River en el mercado invernal

El traspaso del ex Vélez se venía cocinando a fuego lento desde hace varios meses, de hecho, el propio Otamendi compartió la semana un enigmático mensaje que a pesar de no estar dedicado, se sobreentiende que iba dirigido a los hinchas del cuadro de Núñez, el mismo rezaba: "Lo que viene va a ser tan bueno que vas a entender porque tuviste que esperar".

El defensor se fue de Benfica en un nivel alto e incluso le pidieron que se quede tras ser trascendental durante la campaña 2025-26, jugando 46 encuentros en la presente temporada, participando de forma directa en siete goles y alzando la Supercopa de Portugal, lo que le valió un puesto en la lista de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo.

A través de un comunicado en su página web, River oficializó la contratación. "Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución".

El mercado de pases de la dirigencia de Stefano Di Carlo está lejos de cerrarse, las gestiones por Mauro Arambarri están avanzadas por pedido expreso de Eduardo Coudet, y el uruguayo podría llegar a préstamo con opción de compra. En la delantera, River espera poder sumar a sus filas a Giovanni Simeone y a Ángel Correa, el Cholito estaría al caer, mientras que aún se debaten en Núñez la ingeniería financiera a realizar para la contratación del ex San Lorenzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2060468163788066857&partner=&hide_thread=false Otamendi ya está en el Monumental para firmar su contrato con River pic.twitter.com/DOIlmSTnk8 — TyC Sports (@TyCSports) May 29, 2026