Trapitos al sol: Jorge Sampaoli reveló las internas del Mundial de Rusia 2018

En una entrevista radial a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el nacido en Casilda desmintió de forma categórica las versiones que afirmaban que los referentes del plantel le habían confeccionado el once titular antes del trascendental partido de la fase de grupos frente a Nigeria.

Consultado de manera directa sobre los rumores de una supuesta "toma de decisiones" por parte de los futbolistas tras la abultada derrota ante Croacia, Sampaoli respondió de forma negativa. “No, no, en realidad no", aseguró el ex entrenador de Atlético Mineiro, aunque no ocultó el clima de extrema tensión interna que se experimentaba en la intimidad de la delegación en la concentración de Bronnitsy.

"Lo que pasó ahí fue que después del partido de Islandia pasaron un montón de cosas. De desencuentros, en realidad. Había mucho nerviosismo, descreimiento desde la proyección que era el entrenador al jugador y desde los jugadores al entrenador, porque no encontrábamos la razón del porqué había acontecido que no le ganáramos a Islandia”, sostuvo Sampaoli sobre el debut en la cita mundialista que finalizó 1 a 1.

Posteriormente, la Selección argentina sufrió una dura caída por 3 a 0 ante el combinado croata, un compromiso que el DT definió como "penoso desde la construcción de la estrategia y penoso en el desarrollo". Al respecto, analizó que hasta el primer tanto rival se trataba de un partido chato y sin situaciones, pero admitió sus fallas en la conducción: "Después ellos encontraron el gol y nosotros sí nos desparramamos en la cancha, lo que generó una responsabilidad de mi parte de que el equipo no se mantuviera estable en el partido, aun perdiendo".

En cuanto a las imágenes que circularon durante la transmisión del partido ante Nigeria, donde se lo observaba dialogando intensamente con Javier Mascherano a un costado del campo de juego, el campeón de Copa America con Chile en 2015 ratificó que las decisiones durante el certamen internacional continuaron bajo su órbita. “Esa foto con Mascherano en la cancha... estaba yo hablando con él, como con todos los jugadores. Pero no, sinceramente no me armaron el equipo", enfatizó.

Para respaldar su postura respecto a la vigencia de su autoridad táctica hasta el último partido de la Copa del Mundo, el entrenador ejemplificó con el esquema implementado en los octavos de final ante Francia, encuentro que terminó con derrota argentina por 4 a 3. “Inclusive el partido con Francia, el plan era diferente a lo que esperaban todos. Era un plan diagramado por mí, de jugar con Lionel Messi de 9 retrasado para ganar un jugador más en la mitad de la cancha, con dos volantes abiertos para separar a Paul Pogba y N'Golo Kanté, que viajaban juntos. Era un plan de partido extremadamente de entrenador”, argumentó.

FUENTE: Agencia NA