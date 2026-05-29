Bombazo en España: primera oferta de Barcelona por Julián Álvarez

Barcelona aceleró por Julián Álvarez : le enviaron una primera oferta formal al Atlético de Madrid. El delantero, quien se prepara para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, podría dejar el Colchonero en el próximo mercado de pases.

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A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo, el club catalán abrió negociaciones por la Araña. La propuesta es de 100 millones de euros, sin otros futbolistas involucrados en la transferencia.

Según detalló el periodista Fabrizio Romano, el Atlético "no está feliz por la situación" y entiende que el atacante está dispuesto a dejar la institución madrileña.

Mientras tanto, este viernes, Joan Laporta -presidente del Barcelona- ignoró a los periodistas cuando le preguntaron si ficharán a Julián Álvarez en este mercado de pases.

La Araña fue el refuerzo estrella de Atlético de Madrid en 2024: le pagaron alrededor de 95 millones de euros al Manchester City. Ahora, promete ser una de las figuras más codiciadas en este mercado de pases. Según trascendió desde Europa, también está en el radar de PSG y Arsenal. Barcelona quiere adelantarse: ya presentó la primera oferta formal.