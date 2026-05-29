San Juan recibe la etapa final del Desafío Ruta 40 con paisajes únicos y máxima exigencia

La provincia volverá a ser escenario de una jornada cargada de adrenalina y paisajes imponentes con la disputa de la quinta y última etapa del Desafío Ruta 40 2026 , una competencia que este viernes tendrá su definición en territorio sanjuanino y que promete emociones hasta el último kilómetro.

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Lejos de tratarse de un simple tramo de cierre, la etapa final será una de las más exigentes de toda la carrera. Los competidores deberán afrontar un recorrido de 320 kilómetros marcado por terrenos cambiantes, sectores técnicos y zonas donde la navegación jugará un papel determinante para definir a los grandes ganadores de esta edición.

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El recorrido comenzará en las inmediaciones del Dique Cuesta del Viento, uno de los paisajes más emblemáticos de San Juan y reconocido a nivel internacional por sus condiciones naturales y su impactante entorno montañoso. Desde allí, los pilotos avanzarán por caminos sinuosos y sectores con cortes naturales, bordeando el espejo de agua y atravesando superficies arenosas típicas del norte provincial.

A lo largo de la etapa, motos, autos y demás vehículos deberán enfrentarse a senderos de altura, cruces de pequeños cauces de agua y sectores de navegación compleja donde cualquier error puede costar posiciones valiosas en la clasificación general.

En el tramo final, la competencia ingresará al tradicional “open desert” sanjuanino, caracterizado por extensas huellas, vegetación baja y ríos secos que obligarán a mantener una concentración constante. Desde la organización remarcaron que nada estará definido hasta el final, ya que las diferencias entre varios competidores son mínimas y cualquier inconveniente puede modificar el resultado de la carrera.

Además del espectáculo deportivo, se espera una importante presencia de público en distintos puntos habilitados especialmente para observar el paso de los corredores. Entre las Zonas de Espectadores previstas se encuentran sectores ubicados en las cercanías del Dique Cuesta del Viento y caminos aledaños, donde los fanáticos podrán seguir la competencia desde lugares seguros.

Uno de los puntos principales estará ubicado sobre Ruta Provincial 150, a unos 39 kilómetros de Jáchal en dirección a Rodeo. También habrá otras áreas cercanas al paredón del dique y sobre caminos de tierra señalizados por la organización y las fuerzas de seguridad.

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Las autoridades solicitaron a quienes asistan respetar estrictamente las medidas de prevención para evitar accidentes. Entre las recomendaciones se destaca permanecer únicamente en sectores habilitados, no cruzar el recorrido de carrera, mantener bajo cuidado a los niños, evitar asistir con mascotas y no utilizar drones durante el desarrollo de la competencia.

Asimismo, pidieron colaboración para preservar el entorno natural de la zona y recordaron la importancia de retirar los residuos antes de abandonar los espacios utilizados por el público.

El paso del primer competidor por las zonas habilitadas está previsto alrededor de las 8:20 de la mañana, en lo que será una jornada decisiva para el rally y una nueva oportunidad para que San Juan vuelva a mostrarse ante el mundo como uno de los escenarios más atractivos para el deporte motor y las competencias off road.