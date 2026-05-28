Inició el juicio contra el exoficial que denunció al exjefe de la Policía de San Juan

Con la apertura del debate oral en Tribunales, el conflicto entre el exjefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, y el exoficial Gabriel Riveros Alday , sumó un nuevo capítulo durante este jueves. El exintegrante de la fuerza de seguridad enfrenta una acusación por injurias tras una serie de publicaciones en redes sociales.

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En esta primera audiencia se expusieron los lineamientos iniciales de cada parte y se avanzó con la incorporación de pruebas. La acusación, impulsada por los abogados Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz, presentó su material ante el tribunal, mientras que la defensa del imputado no sumó elementos en esta etapa del proceso, según indicaron las fuentes oficiales.

El cronograma judicial prevé la continuidad del juicio para este viernes, jornada en la que se desarrollarán los alegatos de cierre. Luego de escuchar a las partes, el tribunal dará lugar a las últimas palabras y quedará en condiciones de emitir un veredicto.

El origen de la denuncia

El expediente se inició a partir de declaraciones difundidas por Riveros Alday en TikTok, donde lanzó acusaciones contra Martínez, a quien vinculó con hechos de corrupción. El exjefe policial entendió que esas manifestaciones lesionaban su honor y decidió llevar el caso a la Justicia.

Desde el inicio del proceso, el exuniformado sostuvo su postura y defendió públicamente el contenido de sus publicaciones, al tiempo que aseguró contar con fundamentos para respaldar sus dichos.

Un caso con antecedentes recientes

El nombre de Riveros Alday ya había cobrado notoriedad en 2025, cuando resultó herido de arma de fuego en un episodio ocurrido en el barrio La Estación, en Rawson. Tras ese hecho, el entonces efectivo utilizó sus redes para exponer su situación y lanzar cuestionamientos hacia la institución policial.

En ese marco, también planteó que su situación administrativa -que incluyó una suspensión y un proceso de cesantía- estaría vinculada a sus denuncias. Por su parte, Martínez optó por mantener una postura cauta y reiteró su confianza en que la causa permita esclarecer lo ocurrido.