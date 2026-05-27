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Robo a mano armada

Dos mujeres fueron asaltadas a punta de revólveres en una tienda de barrio de Pocito

El hecho sucedió en un local de ropa de calle Lemos, en Pocito. Dos ladrones las encañonaron y se apropiaron de ropa y sus celulares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El atraco se produjo sobre calle Lemos, cerca de calle Picasso, en Pocito.

El atraco se produjo sobre calle Lemos, cerca de calle Picasso, en Pocito.

Dos delincuentes armados entraron a una tienda de Pocito y asaltaron a dos mujeres. Los sujetos las amenazaron a punta de revólveres y se llevaron algunas prendas de vestir, además de sus celulares.

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El hecho fue registrado el lunes último en una tienda que lleva el nombre de “Cinco Ángeles”, ubicada sobre calle Lemos, cerca de Picasso, en Pocito, comentaron fuentes policiales. Los policías de la Unidad Operativa Pocito Norte fueron comisionados al lugar tras un aviso al sistema de emergencias que daba cuenta de un asalto.

Al arribar entrevistaron a Carmen González, quien relató que se encontraba en el negocio junto a su hija de 36 años cuando aparecieron los delincuentes. Las víctimas contaron que los sujetos exhibieron armas de fuego para intimidarlas y exigirles las pertenencias. Ellas no se resistieron y los ladrones sustrajeron unas camperas, un par de chalecos, una balanza y dos celulares.

Los delincuentes escaparon rápidamente y hasta la fecha no había detenidos. La denuncia fue recibida en la Comisaría 7ma de Pocito y la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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