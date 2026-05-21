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En fuera de juego

"Las mujeres, los gays y los normales", la polémica frase que lanzó un entrenador argentino

El DT, que supo ser campeón en el 2014, quedó en el ojo de la tormenta por una declaración que realizó sobre el Mundial 2026.

Por Agencia NA
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El director técnico Néstor Apuzzo generó polémica por un comentario que realizó en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026: "Las mujeres, los gays y los normales".

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Durante una entrevista, el director técnico que es principalmente reconocido por su paso en Huracán, donde ganó la Copa Argentina y la Supercopa Argentina 2014 además de conseguir el ascenso ese mismo año, se refirió al Mundial que comenzará en solo 21 días y afirmó que "ahora vas a ver que van a haber 50 millones de técnicos".

Sin embargo, lo más repudiable llegó después, cuando comentó que "las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos todos técnicos porque somos Argentina".

Apuzzo dirigió durante muchos años a Huracán durante la década del 2010, para luego pasar a Sacachispas entre 2022 y 2023. Su última experiencia como director técnico se dio en Deportivo Español, donde dirigió entre 2024 y 2025.

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FUENTE: Agencia NA

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