jueves 28 de mayo 2026
en vivo Ilusión copera

River volvió a sonreír: se sacó la espina de la final, goleó a Blooming y abrochó los octavos de la Sudamericana

image
image

El equipo de Eduardo Coudet tapó un poco el dolor de la derrota frente a Belgrano y esta noche se impuso 3-0 con autoridad frente al conjunto boliviano por la cita internacional. La gente pidió y no falló. Maxi Salas, Fausto Vera y el pibe Lucas Silva anotaron los goles.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

River volvió al ruedo este miércoles para despedir el semestre tras la dolorosa caída ante Belgrano en la final del Torneo Apertura: fue de menor a mayor y construyó en el Monumental un sólido 3-0 ante Blooming que le dio el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana como primero de la zona H. Maxi Salas erró un penal de entrada y La Banda llegó al entretiempo despedido con silbidos, pero en el complemento se enchufó y selló el pleito con reivindicación de Salas, un penal dudoso que convirtió Fausto Vera y un golazo del pibe Lucas Silva, dándose el gusto de terminar con 11 productos de Inferiores. Ahora, como segundo mejor primero, definirá de local ante cualquier rival hasta semifinales, excepto si enfrentara a Botafogo.

Live Blog Post

¡FINAL DEL PARTIDO! River goleó 3 a 0 a Blooming con los goles de Salas, Fausto Vera de penal y Silva; y se quedó con el primer puesto de su grupo y la clasificación a Octavos de final de la Sudamericana.

Live Blog Post

45' Se juegan 3 minutos más.

Live Blog Post

41' ¡GOL DE RIVER! Tremendo zapatazo de Lucas Silva tras un tiro libre de Meza que maniobró Martínez Quarta. Derechazo desde 25 metros que se colocó en el ángulo para el 3 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2059820762664403432&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

35' River se amolda al resultado y Coudet mete al pibe Spiff para jugar los últimos minutos.

Live Blog Post

27' ¡GOL DE RIVER! Fausto Vera remata seco y al medio y pone las cosas 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059817478956449839&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

26' El árbitro va a ver la jugada al VAR y ratifica el penal. Va Fausto Vera.

Live Blog Post

23' Penal para River tras un ¿choque? de Abisab con Freitas.

Live Blog Post

12' ¡GOL DE RIVER! Gran salida de Martínez Quarta para Maxi Salas,que define débil pero, ante una floja respuesta del arquero Almada, abre el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2059814072917303328&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

9' Chilena de Martínez Quarta que pasó cerca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059813279988400620&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

5' Córner de Meza, cabezazo de Martínez Quarta y tapa el arquero Almada.

Live Blog Post

0' Vuelven los equipos y arranca el segundo tiempo en el Monumental.

Live Blog Post

45' Se juegan 2 minutos más.

Live Blog Post

37' Remate de Lucas Silva que saca Almada al córner. De lo mejor de River el pibe con la camiseta 44.

Live Blog Post

29' Lentamente Blooming se acomoda en cancha ante cierta pasividad de River.

Live Blog Post

23' Pausa de hidratación en el Monumental.

Live Blog Post

21' Gran centro de Meza desde la derecha y cabezazo potente de Salas, pero el arquero Almada vuela y la manda al córner.

Live Blog Post

19' Remate de Fausto Vera que se desvía en un jugador de Blooming y se va al córner.

Live Blog Post

15' River junta pases y genera peligro pero no puede doblegar al seguro arquero Gustavo Almada.

Live Blog Post

11' ¡AL PALO! El penal ejecutado por Maxi Salas, cruzado, se estrelló en el caño izquierdo de Almada.

Live Blog Post

9'PT ¡PENAL PARA RIVER! Enoumba lo bajó a Galván en el área y el árbitro peruano Pérez Gutiérrez no dudó.

Live Blog Post

0'PT Comenzó el partido: ya juegan River y Blooming en el Monumental.

Live Blog Post

Colidio, baja de último momento en River para enfrentar a Blooming

El delantero, que se perfilaba como titular, finalmente quedó afuera de la lista por una sobrecarga muscular que arrastraba de la final con Belgrano.

image

Live Blog Post

El árbitro del encuentro

El encargado de impartir justicia será Roberto Pérez Gutiérrez.

Live Blog Post

La probable formación de Blooming

Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez.

Live Blog Post

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Live Blog Post

Las bajas de Coudet

Sebastián Driussi y Matías Viña están descartados, mientras que Montiel, Acuña, Aníbal Moreno y Quintero llegan entre algodones.

Live Blog Post

El panorama del Grupo H

River lidera su zona y depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Live Blog Post

Cómo llega River

El Millonario viene de sufrir un duro golpe tras perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano y buscará recuperarse rápidamente ante su gente.

Live Blog Post

Hora y TV del partido

River y Blooming jugarán desde las 21.30 en el Monumental, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

El empresario Vallejos se sentará frente a un juez por violencia de género
Bajo la lupa

El empresario Vallejos se sentará frente a un juez por violencia de género

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.
Clima

Jueves con tarde agradable en San Juan: la máxima llegará a los 19°C

Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro video
Perfil

Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

River volvió a sonreír: se sacó la espina de la final, goleó a Blooming y abrochó los octavos de la Sudamericana
Ilusión copera

River volvió a sonreír: se sacó la espina de la final, goleó a Blooming y abrochó los octavos de la Sudamericana