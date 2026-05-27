River volvió a sonreír: se sacó la espina de la final, goleó a Blooming y abrochó los octavos de la Sudamericana

River volvió al ruedo este miércoles para despedir el semestre tras la dolorosa caída ante Belgrano en la final del Torneo Apertura: fue de menor a mayor y construyó en el Monumental un sólido 3-0 ante Blooming que le dio el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana como primero de la zona H. Maxi Salas erró un penal de entrada y La Banda llegó al entretiempo despedido con silbidos, pero en el complemento se enchufó y selló el pleito con reivindicación de Salas, un penal dudoso que convirtió Fausto Vera y un golazo del pibe Lucas Silva, dándose el gusto de terminar con 11 productos de Inferiores. Ahora, como segundo mejor primero, definirá de local ante cualquier rival hasta semifinales, excepto si enfrentara a Botafogo.
¡FINAL DEL PARTIDO! River goleó 3 a 0 a Blooming con los goles de Salas, Fausto Vera de penal y Silva; y se quedó con el primer puesto de su grupo y la clasificación a Octavos de final de la Sudamericana.