en vivo Ilusión copera River volvió a sonreír: se sacó la espina de la final, goleó a Blooming y abrochó los octavos de la Sudamericana

El equipo de Eduardo Coudet tapó un poco el dolor de la derrota frente a Belgrano y esta noche se impuso 3-0 con autoridad frente al conjunto boliviano por la cita internacional. La gente pidió y no falló. Maxi Salas, Fausto Vera y el pibe Lucas Silva anotaron los goles.

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