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Chiqui Tapia visitó la Difunta Correa y pidió un deseo: "Que este año..."

El presidente de la AFA compartió un video de su paso por la provincia durante este jueves, donde combinó un momento familiar con una visita cargada de fe. En el santuario de la Difunta Correa, agradeció y pidió por una nueva alegría para el fútbol argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, arribó a San Juan y este jueves dejó registro de una visita cargada de emoción, recuerdos personales y simbolismo futbolero. A través de sus redes sociales, publicó un video en el que se lo ve recorriendo el paraje de Difunta Correa, uno de los sitios más representativos de la fe popular en la provincia.

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“Venir a mi querida provincia de San Juan es reencontrarme con mi hermana, compartir un rato en familia y recordar a mi viejito que descansa en paz; es visitar a la Difunta Correa para agradecerle y pedirle que me siga acompañando en cada paso; es nada más y nada menos que emocionarme hasta las lágrimas”, expresó Tapia en el posteo.

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En ese mismo mensaje, el dirigente también dejó un deseo ligado al presente y futuro del seleccionado argentino: “Que este año, el fútbol le vuelva a regalar a todo el pueblo argentino la alegría que tanto desea y merece. ¡Salud!”, escribió.

Un vínculo de fe que viene de antes

La visita de Tapia se da apenas un día después de otro gesto cargado de simbolismo. El miércoles, el diputado nacional Jorge “Coqui” Chica contó en sus redes que le entregó una imagen de la Difunta Correa al titular de la AFA, en un encuentro del que también participó Martín Guillermo Aveiro.

“Llevamos a la Difunta Correa, como símbolo de fe, protección y esperanza para que acompañe e ilumine a nuestra Selección Nacional en el camino hacia el Mundial 2026”, escribió Chica, en una publicación que reforzó el cruce entre la devoción popular y la ilusión deportiva.

El legislador también recordó el vínculo profundo de Tapia con San Juan y con la figura religiosa. “De raíces sanjuaninas y profundamente devoto, Claudio Tapia volvió de Qatar y le ofrendó la Copa del Mundo a la Difunta Correa”, señaló.

La ilusión puesta en otra estrella

En ese marco, desde la provincia volvieron a expresar su acompañamiento simbólico al seleccionado argentino, con la mirada puesta en el próximo desafío mundialista. “Con mucha fe e ilusión, creemos que San Juan también hace su aporte en la búsqueda de la cuarta estrella”, sostuvo Chica.

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