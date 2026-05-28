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Día clave

EN VIVO: Boca recibe a Universidad Católica por la Libertadores: formaciones, horario y dónde verlo

El Xeneize se juega su futuro en la Copa Libertadores en el último partido del semestre, sabiendo que no sumar de a tres lo eliminará del certamen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Boca y Universidad Católica jugarán este jueves desde las 21.30 en La Bombonera, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize, con varias bajas, necesita ganar para no quedar eliminado de forma temprana, mientras que los Cruzados van por una hazaña que los sitúe en octavos de final.

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Luego del polémico empate frente a Cruzeiro que acabó con reclamos de los dirigidos por Claudio Úbeda al referí por dos manos controversiales en el tiempo de descuento, el cuadro de la Ribera va por una desesperada victoria para cortar una racha de tres partidos seguidos sin triunfos.

El elenco azul y oro llega a la última fecha en tercer lugar del grupo con siete puntos, a uno de Cruzeiro y a tres de quién será su rival en este encuentro. En caso de ganar tendrá las mismas unidades que la UC y la superará por el desempate olímpico, gracias a la victoria obtenida en la primera fecha. Sin embargo, en ese mismo criterio están debajo de los brasileños, por lo que un empate los dejaría afuera pase lo que pase.

El once de gala, diezmado por varias bajas, tendría tres modificaciones respecto a la presentación de la semana pasada. En el arco se mantendría Leandro Brey y en el fondo la novedad sería Marco Pellegrino, que ingresaría en lugar de Ayrton Costa, sancionado. Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco conservarían sus lugares. Por otro lado, Milton Delgado y Leandro Paredes serán otra vez de la partida en el medio, pero esta vez junto a Ander Herrera, en lugar de Tomás Belmonte. Tomás Aranda será el enganche y la delantera la compartirían Milton Giménez y Exequiel Zeballos, que podría jugar su último partido en Boca luego de las molestias aquejadas por Miguel Merentiel, aunque el uruguayo será esperado hasta último momento y podría meterse. Cabe destacar que Adam Bareiro se encuentra lesionado y Santiago Ascacíbar, suspendido.

Por su parte, el conjunto chileno viene en un buen estado de forma. Antes de caer como local en el clásico del fin de semana, arrastraba un invicto de seis partidos, de hecho, Boca fue el único rival que pudo ganarle por Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero sacará su boleto a la siguiente instancia si gana o empata.

El primer partido entre ambos fue hace casi ya dos meses y estuvo protagonizado por el golazo con el que Paredes abrió su cuenta en esta competición. Minutos más tarde le siguió una anotación de Bareiro y un descuento de Juan Ignacio Díaz que no terminó alcanzando.

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Los datos de Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Wilmar Roldán
  • VAR: David Rodríguez
  • Estadio: La Bombonera

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El posible once de Universidad Católica vs. Boca, por la Copa Libertadores

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

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La probable formación de Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

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