Scaloni dejó la puerta abierta: ¿Francisco Álvarez con chances de meterse en el Mundial?

A días de la presentación oficial de la lista para el Mundial 2026, una frase de Lionel Scaloni despertó ilusiones en más de un rincón del país. El entrenador de la Selección Argentina reconoció que todavía no hay nada cerrado y que el cuerpo técnico aguardará “hasta el último día” para definir la nómina definitiva. También deslizó una posibilidad que encendió la esperanza de varios futbolistas: la chance de que aparezcan 'sorpresas' entre los 26 convocados que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá. ¿El sanjuanino Francisco Álvarez podría meterse en el Mundial?

Con respecto a eso, si hay alguien que en San Juan se permite soñar con esa puerta apenas entreabierta, ese es Francisco Álvarez. El defensor sanjuanino viene de completar una temporada que lo puso en el centro de la escena del fútbol argentino: sólido en el fondo, protagonista en los momentos decisivos de su equipo, llegando a instancias finales y hasta aportando goles en momentos importantes. Su rendimiento no pasó desapercibido y, aunque todavía no apareció en una lista definitiva de Scaloni, muchos consideran que hizo méritos suficientes para al menos estar bajo observación .

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El central que salió de la Villa Italia y que viste los colores del Bicho de La Paternal se transformó en una pieza clave dentro del esquema de su equipo y mostró personalidad en partidos de peso. Esa regularidad alimentó el debate entre hinchas y medios partidarios, que en más de una oportunidad chicanearon al entrenador campeón del mundo con una frase cargada de ironía: “Parece que Scaloni no se compró el pack fútbol”, en referencia al gran presente del sanjuanino y a la falta de una convocatoria que, para muchos, ya merecía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2054693065806283253&partner=&hide_thread=false ¿Scaloni durmió la siesta?: qué dijo Francisco Álvarez cuando le preguntaron por la prelista de la Selección



El defensor oriundo de Villa Italia atraviesa un presente enorme en Argentinos Juniors, fue clave en la clasificación a semifinales y los hinchas del Bicho ya lo piden… pic.twitter.com/Bw6R8jVxYA — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 13, 2026

Las recientes declaraciones del técnico albiceleste volvieron a abrir el juego. Porque cuando el DT habla de variantes, de juveniles observados y de futbolistas que pueden sumarse por rendimiento, inevitablemente el nombre de Álvarez empieza a aparecer entre los apuntados por quienes sueñan con ver a un sanjuanino en la próxima Copa del Mundo. No parece sencillo, claro, pero tampoco imposible. Mucho menos después de escuchar a Scaloni dejar claro que nadie tiene el lugar asegurado y que las decisiones finales dependerán, entre otras cosas, del presente de cada jugador.

En la entrevista con DSports, el entrenador explicó que el cuerpo técnico esperará hasta último momento antes de cerrar la lista definitiva, especialmente por las complicaciones físicas de varios futbolistas. Uno de los focos estuvo puesto en Lionel Messi, quien encendió las alarmas tras una molestia muscular sufrida en Inter Miami. “Las primeras noticias no son tan malas”, explicó el técnico, aunque reconoció que varios jugadores llegarán con inconvenientes físicos y que el objetivo será recuperarlos a tiempo.

Además, Scaloni justificó algunas ausencias resonantes, como la de Paulo Dybala, al remarcar que la renovación en la Selección no pasa por la edad sino por el rendimiento. “La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro no rinda. Los que están hoy no han bajado el nivel”, sostuvo.

También confirmó que varios jóvenes viajarán a la gira previa y mencionó nombres como Agustín Giay y Nicolás Capaldo, futbolistas que podrían pelear un lugar en la lista final. Mientras tanto, sobre su continuidad al frente del seleccionado evitó profundizar: “Ahora tenemos un Mundial y eso es más importante que ver si un DT sigue o no”.