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Promesa pirata: un hincha de Belgrano llevó las cenizas de su padre de rodillas hasta el Kempes

El título del equipo cordobés estuvo plagado de momentos diferentes, pero esta historia emocionó a todos a las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
PIRATA

Belgrano de Córdoba estaba a punto de jugar una final histórica contra River por el título. Por eso, un hincha llamado Ariel decidió cumplir una promesa muy importante que le había hecho a su padre en la previa del partido para ayudar, desde su lugar, a su equipo.

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El hincha del pirata prometió que iba a ir de rodillas hasta el estadio Mario Alberto Kempes antes de que empiece el juego. Fue un sacrificio enorme de cuatro kilómetros que le dejó las piernas lastimadas, pero su fe era más fuerte.

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La historia detrás de la promesa y el título de Belgrano

Ariel no había conseguido entradas para ver el partido dentro de la cancha. Lograr entrar al estadio era casi imposible, pero él decidió ir igual a cumplir con su palabra en la previa.

Su gran motivo para hacer este esfuerzo antes del partido era más que válido: el joven quería llevar al estadio las cenizas de su papá, que había fallecido hace cinco años.

Su padre fue quien le había contagiado la pasión por Belgrano desde que era un niño. Por eso, el seguidor del equipo cordobés le pidió permiso a su mamá para llevar los restos de su padre a la cancha ese mismo día.

El hincha del pirata de Alberdi llegó de rodillas antes de que empiece el partido y dejó las cenizas de su papá en el estadio. Así, logró que su padre estuviera dentro de la cancha para alentar en la final.

Un sacrificio que valió un campeonato

La historia de este sacrificio en la previa se conoció rápido y emocionó a todos los hinchas. Las imágenes de su caminata se volvieron virales en las redes sociales en pocas horas. Al final de ese día tan tenso, Belgrano ganó el partido y salió campeón del fútbol argentino.

Por eso, los usuarios se hicieron eco de la historia para valorar su esfuerzo en la previa y el aguante de su papá desde el cielo. Los hinchas y seguidores que conocieron la historia remarcaron que esta promesa también ayudó para lograr el título.

FUENTE: El Cronista

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