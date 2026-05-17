Semifinal de infarto: Belgrano es el otro finalista tras ganarle a Argentinos por penales

Argentinos y Belgrano protagonizaron una final para el infarto este domingo. Todo se definió por penales. Argentinos tuvo dos momentos clave para quedarse con el partido, pero el Pirata aguó la fiesta del local y se quedó con el otro pase a la final, que se disputará el próximo domingo en el Mario Alberto Kempes y el rival será River.
¡Belgrano a la final del Apertura!
El equipo cordobés se quedó con una impactante definición de penales. El Pirata siempre desde abajo se quedó con un partido impactante.