en vivo Reviví el minuto a minuto Semifinal de infarto: Belgrano es el otro finalista tras ganarle a Argentinos por penales

El Bicho y el Pirata protagonizaron un infartante partido este domingo y todo se definió desde los 12 pasos. El defensor sanjuanino Francisco Álvarez fue titular, pieza clave y convirtió su penal, pero no fue suficiente.