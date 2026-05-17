domingo 17 de mayo 2026
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Semifinal de infarto: Belgrano es el otro finalista tras ganarle a Argentinos por penales

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mati gimenez (23)

El Bicho y el Pirata protagonizaron un infartante partido este domingo y todo se definió desde los 12 pasos. El defensor sanjuanino Francisco Álvarez fue titular, pieza clave y convirtió su penal, pero no fue suficiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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Argentinos y Belgrano protagonizaron una final para el infarto este domingo. Todo se definió por penales. Argentinos tuvo dos momentos clave para quedarse con el partido, pero el Pirata aguó la fiesta del local y se quedó con el otro pase a la final, que se disputará el próximo domingo en el Mario Alberto Kempes y el rival será River.

El Bicho del sanjuanino Álvarez tuvo todo para ganar. Era el justo ganador hasta los 49 del segundo tiempo, momento en que Uvita Fernández hizo el gol para Belgrano y el 1 a 1 en los 90 minutos.

Ahí claramente, Belgrano tuvo más energía y llegó al tiempo suplementario con más piernas y ganas para afrontarlo. Argentinos luchó, pero ambos se cuidaron y en tiempo extra nadie se sacó ventaja.

El partido pasó a penales, donde la suerte está echada. Ahí ambos empezaron palo a palo, pero Argentinos sacó una ventaja. Tuvo tres chances para quedarse con esta tanda, pero desaprovechó todas. Las que si no las dejó pasar fue Belgrano, que definieron su pase en el 6to penal en los pies de Hernández.

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¡Belgrano a la final del Apertura!

El equipo cordobés se quedó con una impactante definición de penales. El Pirata siempre desde abajo se quedó con un partido impactante.

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Sexto penal de Belgrano: ¡¡¡GOL!!!

Hernández, el protagonista.

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Sexto penal de Argentinos: TAPÓ EL ARQUERO

Enzo Pérez, el ejecutor.

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Quinto penal de Belgrano: GOL

Rigoni se hizo cargo.

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Quinto penal de Argentinos: PALO Y AFUERA

Pateó Fiorentín

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Cuarto penal de Belgrano: GOL

Pateó Uvita Fernández

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Cuarto penal de Argentinos: GOL

Pateó Lozano desde los 12 pasos.

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Tercer penal de Belgrano: GOL

Pateó Paserini

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Tercer penal de Argentinos: ¡GOL!

El sanjuanino Álvarez pateó un penal decisivo.

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Segundo penal de Belgrano: ATAJÓ EL ARQUERO

Pateó el Mudo Vásquez

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Segundo penal de Argentinos: GOL

Pateó Muñóz

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Primer penal de Belgrano: tapó el arquero

El pateador fue Zelarayán

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Primer penal de Argentinos: palo y afuera

El pateador fue Verón

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Comienza la tanda de penales

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Empate en la Paternal y a penales

Argentinos y Belgrano empataron 1 a 1 y todo se define desde los 12 pasos.

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Lo tuvo Argentinos a los 10 del ST suplementario

El equipo local intenta quedarse con el match, pero Belgrano se defiende bien.

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Comenzó el segundo tiempo

Los últimos 15 minutos, de persistir la igualdad, el partido a penales.

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Fin de los primeros 15 minutos

El partido sigue 1 a 1

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Se atacan, pero no se hacen daño

Argentinos y Belgrano tuvieron sus ocasiones en este 1er tiempo suplementario, pero no llegaron a concretar.

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Comenzó el tiempo suplementario en la Paternal

Argentinos ya juegan el 1er tiempo extra. Belgrano está con más ganas, tras el empate agónico.

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Final de los 90 minutos

El partido entre Argentinos y Belgrano se va a tiempo extra.

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Gol de Belgrano

En la última del ST, Uvita Fernández puso el 1 a 1 del Pirata contra Argentinos. El partido se va al alargue.

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Cinco minutos de adición

El árbitro dio 5 minutos más. Argentinos sigue arriba por 1 a 0 frente a Belgrano.

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Se empieza a sentir el cansancio

A los 35 minutos, los dos equipos empiezan a mover los bancos ante el cansancio de los jugadores. Argentinos sigue arriba por la mínima.

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En las contras, Argentinos busca cerrar el partido

Pasados los 30 minutos del ST, el Bicho está cómodo en el partido. Belgrano, perdido.

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Belgrano busca el empate

Han pasado 10 minutos y el match sigue a favor de Argentinos. El equipo cordobés, con pocas luces, busca igualar el partido.

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Comenzó el Segundo Tiempo en la Paternal

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Reviví el gol de Argentinos

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Terminó el primer tiempo entre Argentinos y Belgrano

El Bicho se impone 1 a 0 con el gol a los 6 minutos.

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El Bicho tuvo el 2 a 0 en la última del PT

Morales tuvo una gran chance, pero el arquero de Belgrano salvó a su equipo.

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Argentinos vuelve a ser protagonista

Al final del PT, el Bicho se impone con categoría ante Belgrano.

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Primera media hora del partido

El partido cayó a una meseta. Belgrano se adelantó pero no provoca peligro en el arco de Argentinos.

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¡Se lo perdió Álvarez!

A los 14, el sanjuanino tuvo una solo frente al arco y definió mal. Sigue Argentinos arriba 1 a 0.

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¡Gol de Argentinos!

A los 6 minutos del PT, el Bicho se pone en ventaja contra Belgrano.

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Arrancó la segunda semifinal del Fútbol Argentino entre Argentinos y Belgrano

Desde las 17, el árbitro Nazareno Arasa pitó el inicio del match.

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Así formaría Belgrano

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

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Así formaría Argentinos

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski o Iván Morales.

DT: Nicolás Diez.

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El ganador jugará la final ante River

El vencedor del cruce enfrentará a River Plate en la gran final del Torneo Apertura 2026, programada para el domingo 24 de mayo en Córdoba.

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Francisco Álvarez, el sanjuanino que dirá presente

El defensor sanjuanino será titular en la última línea del Bicho y buscará meterse en una nueva final del fútbol argentino

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La Paternal, escenario de la semifinal

El duelo se disputará en el estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos buscará aprovechar su fortaleza jugando como local.

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Nazareno Arasa será el árbitro

La Liga Profesional confirmó a Nazareno Arasa como juez principal del encuentro. En el VAR estará Lucas Novelli.

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Hora y TV para seguir la semifinal

El partido comenzará a las 17 y será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium.

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