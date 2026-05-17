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2027

Sarmiento: mapa político de un departamento con frentes en duda tras el salto de un concejal

La irrupción libertaria, las tensiones dentro del oficialismo y el rearmado del peronismo reconfiguran el tablero político de uno de los departamentos más disputados en las elecciones.

Por Ana Paula Gremoliche
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Sarmiento es uno de los cuatro departamentos gobernados por el oficialismo provincial, junto con Capital, Rivadavia y Santa Lucía. Allí, el intendente Alfredo Castro fue una de las sorpresas políticas de las elecciones de 2023, cuando logró imponerse con 4.955 votos en un territorio históricamente identificado con el peronismo.

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La victoria tuvo un peso simbólico fuerte. Hasta ese momento, Sarmiento era considerado un bastión justicialista y el PJ había apostado una de sus cartas más importantes: Alberto Hensel, cuatro veces intendente del departamento y heredero político de Mario “Cacho” Martín. Sin embargo, el triunfo quedó en manos del actual jefe comunal y el orreguismo consiguió pintar de oficialismo un distrito que parecía difícil de conquistar.

Tres años después de aquella contienda, el escenario político ya no aparece dividido “mitad y mitad”. La irrupción de La Libertad Avanza en el tablero local empezó a modificar el mapa electoral y a abrir interrogantes sobre cómo quedarán conformadas las alianzas de cara al 2027.

Uno de los movimientos que alteró el equilibrio interno fue el salto político del presidente del Concejo Deliberante, Lucas Gómez, hacia LLA. El edil oficializó su desembarco en el espacio libertario en 2025, después de plantear diferencias con Castro y denunciar que el intendente había cortado el diálogo político con él.

En diciembre del año pasado, Gómez logró renovar la presidencia del Concejo gracias al apoyo de tres concejales peronistas. Desde el municipio intentaron frenar esa definición mediante amparos judiciales, aunque finalmente la Justicia avaló la sesión y la elección terminó ratificada con una votación de 4 a 2.

Ese episodio dejó expuesta la fragilidad política dentro del oficialismo departamental y alimentó las especulaciones sobre el futuro electoral. Sobre la mesa aparece una posible reelección de Castro bajo el paraguas orreguista y, al mismo tiempo, una eventual candidatura de Gómez representando a LLA.

Aunque también hay otra hipótesis que empezó a circular en voz baja: una alianza entre el oficialismo provincial y el espacio libertario para el 2027. En el departamento aseguran que las conversaciones existen y que las especulaciones crecieron después de la visita de la fuerte comitiva nacional que llegó a San Juan para el Día de la Minería, el pasado 7 de mayo.

Mientras tanto, del otro lado de la vereda, el peronismo busca reorganizarse tras la derrota. Según indicaron fuentes partidarias, Alberto Hensel continúa teniendo influencia en el armado político de Sarmiento, aunque no tendría intenciones de volver a competir como candidato.

En ese contexto, algunos sectores comenzaron a mencionar el nombre de Gerardo Carelli. El médico, conocido en el departamento como el “médico solidario”, ganó notoriedad por acondicionar un tráiler para brindar atención gratuita a vecinos de distintas zonas de Sarmiento y aparece como una figura con buena imagen dentro del PJ local.

A ese escenario también se suma otra variable clave: el sistema electoral con el que se votará en 2027. Todo apunta a que el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) será derogado, lo que modificaría de manera directa la estrategia de los distintos espacios políticos. Con el esquema actual, un mismo frente puede presentar varios candidatos y dirimir liderazgos puertas adentro, pero la eventual implementación de un nuevo sistema limitaría esa posibilidad y obligaría a definir postulaciones únicas. En ese contexto, las negociaciones políticas pasarán a ocupar un rol central en Sarmiento, donde todavía nadie descarta alianzas.

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