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Todo en orden

En el Gobierno niegan que EEUU haya transmitido preocupación por las causas que involucran a Manuel Adorni

En Casa Rosada aseguran que la administración de Trump no está en los detalles de la política doméstica e insisten en que se sostiene el apoyo del Presidente al jefe de Gabinete.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la Casa Rosada negaron o relativizaron, según el sector, los trascendidos que circularon desde ayer sobre la preocupación de Washington por la situación política doméstica. En particular, las versiones respecto de un interés o inquietud especial por el caso que investiga el patrimonio de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que estuvo durante esta mañana dos horas con el primer mandatario en la Residencia Presidencial.

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La información no llegó a ser una preocupación vital, pero sí causó escozor en Balcarce 50, donde defienden a rajatabla al jefe de Gabinete. Es la línea que marcó el Presidente en repetidas ocasiones durante los últimos dos meses, y que ratificó el viernes pasado en más reciente reunión de Gabinete, frente a todos sus ministros. Milei valora sobremanera la relación con EEUU y una de sus principales aspiraciones es transmitir confianza al gobierno de Donald Trump.

En el marco de la visita de Santiago Caputo como enviado especial para aceitar los lazos la Casa Blanca, en Gobierno aseguraron que el asesor presidencial no recibió tales demostraciones de inquietud durante su encuentro con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump para América Latina, ni en sus otras conversaciones.

En cambio, deslizaron muy ampliamente, los temas fueron “la profundización de la relación sistémica entre Argentina y USA”, y “la situación actual del gobierno” en la visita que propició la administración republicana. Según aseguraron, recibieron las versiones como parte de un ataque -no dijeron si opositor o interno- y se ocuparon de marcar que de sus filas “no salió nada” en términos de información. “Sería irresponsable contar cualquier tipo de detalle al respecto de la reunión”, sostuvieron. Y agregaron: “Hablaron de temas de gestión y de asuntos vinculados a la política internacional”

Un importante miembro del Gobierno agregó, directamente, que es “falso” que haya habido alguna consulta en particular por Adorni de parte de la administración republicana. “Aunque fuese cierto, no podríamos decirlo jamás, sería poco serio”, insistieron. Como publicó Infobae, la Casa Blanca le planteó a Santiago Caputo su inquietud por la ofensiva de China para acceder a los recursos estratégicos de la Argentina. En el entorno de Karina Milei evitabaron comentar. “No vamos a hablar sobre supuestos”, estatuyeron. Y en la Cancillería que conduce Pablo Quirno eligieron el silencio absoluto. El ministro del Exterior había estado por la mañana junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Olivos con Presidente, cuando Santiago Caputo aún no había regresado de su viaje.

El Gobierno quiere que empiecen a discutirse temas de gestión, en lugar de que la agenda pública funcione en modo defensivo por las revelaciones sobre Adorni. Esto, sin soltarle la mano al funcionario, devenido amigo además de colaborador de los hermanos Milei. De hecho, el Presidente les dijo en la reunión de Gabinete a sus ministros, frente a Adorni, que no iba a lanzar fuera del Gobierno a Adorni incluso si eso significara la posibilidad de perder la elección en 2027.

Días antes, el contratista de Adorni había declarado que le había pagado 245.000 dólares en efectivo, en negro y sin recibos por la renovación de su casa de Exaltación de la Cruz, había aportado un listado de todos los trabajos que se hicieron en la vivienda, y dejó fotos y videos del antes y después.

En la Casa Rosada, con todo, dicen que este tipo de revelaciones y el hecho de que Adorni se encuentre en el foco de la conversación pública están muy por fuera de las inquietudes de los norteamericanos. “Son cosas mínimas, que pasan por fuera del radar para ellos. Sí, quieren la reelección de Javier, pero eso va a pasar por otro lado”, dijo un funcionario.

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