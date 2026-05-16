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En Pocito

Una pareja en moto chocó contra un auto y sufrió graves heridas

Los ocupantes de una motocicleta fueron trasladados al Hospital Rawson tras impactar con un Volkswagen Gol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento choque ocurrido este sábado por la tarde-noche en Pocito dejó a dos personas hospitalizadas y una de ellas con heridas de gravedad. El siniestro se registró frente al Club Aberastain y tuvo como protagonistas a una motocicleta de 110 cc y un Volkswagen Gol.

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De acuerdo con las primeras informaciones, en la moto circulaba una pareja que terminó llevándose la peor parte tras el impacto con el automóvil. Ambos ocupantes fueron asistidos por personal de emergencias en el lugar y posteriormente derivados al Hospital Rawson para una atención más compleja.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que una de las víctimas sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas, aunque hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre su estado de salud ni sobre la identidad de los involucrados.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las pericias iniciales para intentar establecer cómo se produjo la colisión. Entre las medidas efectuadas se incluyó el test de alcoholemia al conductor del auto.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que buscará determinar las responsabilidades en el hecho.

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