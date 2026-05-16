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Un peligro

A metros de una escuela en Caucete, secuestran una escopeta y municiones

El hallazgo y posterior incautación del arma de fuego se dio en medio de un allanamiento en un domicilio situado en la zona de Pozo de los Algarrobos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una escopeta y municiones de distintos calibres fueron secuestradas durante un allanamiento realizado a metros de una escuela de Caucete, en un procedimiento encabezado por personal de la Comisaría 9na. El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Paso de los Andes, en la zona de Pozo de los Algarrobos, justo frente a la Escuela Obispo Zapata, lo que generó preocupación en las autoridades.

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Frente al hallazgo del arma de fuego, se procedió con la incautación por orden del Juzgado de Paz Letrado de Caucete. Según informaron fuentes policiales, al ingresar al domicilio los efectivos encontraron una escopeta marca Baito, modelo Reuna, junto a una importante cantidad de municiones de diferentes calibres. En total, secuestraron 24 cartuchos calibre 36, además de cartuchos calibre 16, 32 largo, 32 corto y 38.

Tras el hallazgo, intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y el secuestro de las armas bajo estricta cadena de custodia. Todo el material fue trasladado posteriormente a la División Criminalística para profundizar los análisis.

Por disposición de la fiscal Yanina Galante, de la UFI Flagrancia, el morador del inmueble, identificado por el apellido Flores, de 71 años, quedó vinculado a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego sin la debida autorización y a disposición de la Justicia.

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