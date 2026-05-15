De jugar juntos a rivales: la historia de los hermanos que saldrán a la cancha con camisetas distintas por un lugar en el Regional

Las finales se juegan a todo o nada, y ese será el trabajo de los hermanos Carrizo, que este sábado saltarán a la cancha con camisetas rivales en la Finalísima del Regional Amateur: Desamparados-Colón no tienen margen de error y el vencedor abrochará su pasaje a la próxima competencia federal. La historia de los Carrizo, la dupla que saldrá a la cancha con dorsales distintas.
Se trata de Pablo (28) y Fabián (30), quienes vienen de una familia numerosa y todos son jugadores, incluso sus hermanas, que integran el primer equipo femenino de Colón Junior. La dupla de arquero y central no se separó nunca, crecieron dentro de la cancha y cada vez que pasaban los partidos se iban conociendo más. Es por esa química que llegaron a complementarse muy bien y convertirse en protagonistas varias veces.
"Conversamos de todo. Nuestra relación siempre fue muy buena y con esto del futbol, nuestro vinculo es aún más grande", le había dicho Fabián a Tiempo de San Juan en un momento en que la historia los tenía a los dos como figuras del Merengue.
Esta vez, la historia los pone de frente y la lucha por el objetivo será la misma: clasificar al Regional Amateur. Pablo defenderá los colores de Sportivo Desamparados y Fabián, lo hará con la camiseta de Colón.
Todo lo que hay que saber de Desamparados-Colón, el duelo que definirá el clasificado al Regional Amateur
El partido se jugará el próximo sábado 16 de mayo, desde las 16.30, en el estadio ubicado en el Barrio Atlético. La definición será a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se resolverá mediante tiros desde el punto penal.
La expectativa es enorme porque estará en juego el segundo cupo sanjuanino para el certamen nacional. El primero ya quedó en manos de Atlético Unión, que logró la clasificación tras consagrarse Supercampeón del fútbol local 2025.
Partido
Sportivo Desamparados vs Colón Junior
Día y horario
Sábado 16 de mayo
16.30 horas
Estadio
Atlético Trinidad
Ingresos
Hinchas de Desamparados: ingreso por calle República del Líbano
Hinchas de Colón Junior: ingreso por calle Pasteur
Sectores para Desamparados
Popular Sur
Platea Sur Oeste
Sectores para Colón Junior
Popular Norte
Platea Noroeste
Valor de las entradas
General: $10.000
Platea: $15.000