Colón, confiado y sin el miedo al "cuco" Desamparados: "Tenemos nuestras armas"

Se viene un partidazo. Hay un solo lugar en el próximo Regional Amateur y quienes chocarán para sacar el boleto es Colón-Desamparados , dos grandes rivales que se conocen bastante bien. El sábado es la fecha de la disputa y el que pondrá toda la 'carne al asador' es el DT Daniel Navas . Confianza ciega, el planteo para no dejarlo jugar y la ilusión de todo el pueblo Merengue. Su palabra a Tiempo de San Juan; "Tenemos nuestras armas" , resumió.

Fútbol sanjuanino Todo lo que hay que saber de Desamparados-Colón, el duelo que definirá el clasificado al Regional Amateur

El campeonato de la Liga Sanjuanina se puso en pausa al menos para unos días, para que el plantel de Colón se enfoque en el duelo ante el Desamparados de Del Cero. Sobre cómo lo palpita la calle Sargento Cabral , el técnico Navas dijo: " Lo vivimos con la importancia que merece una final , trabajando en los detalles con criterio, sabiendo el rival que tenés en frente y también con mucha ansiedad esperando que sea un gran partido.

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La Finalísima se disputará este sábado desde las 16.30hs en el Estadio de Trinidad y el objetivo para ambos es el mismo. No hay margen de error y el vencedor será el que saque el boleto directo a la próxima edición del Regional Amateur.

Navas tiene claro que no será un partido sencillo y que Desamparados no es un nombre más: "Creo que todo rival se respeta, nos toca jugar con un gran equipo, con jugadores de jerarquía que te llevan a estar concentrado los 90 minutos, pero nosotros tenemos nuestras armas y trataremos de utilizarlas de la mejor manera para obtener un buen resultado"

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Tenemos que hacer un partido inteligente, estando atentos a los detalles para no permitirles desarrollar su juego y lastimar cundo se pueda Tenemos que hacer un partido inteligente, estando atentos a los detalles para no permitirles desarrollar su juego y lastimar cundo se pueda

El Colón de Navas y el Desamparados de Del Cero vienen haciendo un trabajo prolijo y ordenado en el fútbol sanjuanino. Es por eso que son los líderes de la general y candidatos a quedarse con el trono mayor: "Estamos frente a un gran equipo y lo sabemos".

Todo lo que hay que saber de Desamparados-Colón, el duelo que definirá el clasificado al Regional Amateur

El partido se jugará el próximo sábado 16 de mayo, desde las 16.30, en el estadio ubicado en el Barrio Atlético. La definición será a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

La expectativa es enorme porque estará en juego el segundo cupo sanjuanino para el certamen nacional. El primero ya quedó en manos de Atlético Unión, que logró la clasificación tras consagrarse Supercampeón del fútbol local 2025.

Partido

Sportivo Desamparados vs Colón Junior

Día y horario

Sábado 16 de mayo

16.30 horas

Estadio

Atlético Trinidad

Ingresos

Hinchas de Desamparados: ingreso por calle República del Líbano

Hinchas de Colón Junior: ingreso por calle Pasteur

Sectores para Desamparados

Popular Sur

Platea Sur Oeste

Sectores para Colón Junior

Popular Norte

Platea Noroeste

Valor de las entradas

General: $10.000

Platea: $15.000