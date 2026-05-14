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Torneo Proyección

La Reserva de San Martín rescató un empate ante Riestra y logró un poco de alivio en medio de un torneo complicado

El equipo de José Sosa igualó 2-2 frente a Deportivo Riestra y cortó una racha adversa, aunque continúa en el fondo de la tabla con apenas 12 puntos. El proceso de reconstrucción tras la salida de Mauricio Fernández y la renovación del plantel todavía demanda tiempo. Así está la general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un presente complejo y cargado de dificultades, la Reserva de San Martín consiguió al menos un pequeño respiro. El conjunto dirigido por José Sosa empató 2-2 frente a Deportivo Riestra y volvió a sumar después de una serie de resultados que habían golpeado fuerte al equipo.

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Más allá de que el empate no modifica demasiado la posición en la tabla, el Verdinegro logró mostrar otra actitud y evitar una nueva caída en un campeonato que viene siendo cuesta arriba. Con este resultado, San Martín continúa hundido en el fondo con apenas 12 puntos, reflejo de una temporada irregular y llena de cambios.

El presente de la Reserva también está marcado por un proceso de transición. La salida de Mauricio Fernández dejó un cambio importante en la conducción del grupo y la llegada de José Sosa implica inevitablemente un período de adaptación. A eso se suma una fuerte renovación en el plantel, con muchos futbolistas nuevos y varios juveniles que todavía buscan consolidarse en la categoría.

Por eso, dentro del cuerpo técnico entienden que encontrar funcionamiento y una identidad llevará tiempo. Mientras tanto, cada punto sirve para recuperar confianza y comenzar a construir una base más sólida de cara al futuro.

Ante Riestra, el equipo mostró momentos de reacción y carácter para sostener el resultado, algo que en partidos anteriores había costado demasiado. Aunque el empate no alcanza para salir del fondo, sí puede representar un punto de partida desde lo anímico para un plantel joven que todavía está en formación.

Así quedó la tabla de posiciones:

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