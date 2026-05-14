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Semifinales picantes: la AFA confirmó los árbitros para los cruces del Torneo Apertura

Tras las polémicas en los cuartos de final, el foco vuelve a estar puesto en el arbitraje y el VAR. Mirá el cronograma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con el clima todavía cargado por las discusiones y fallos cuestionados de los cuartos de final, la Liga Profesional oficializó este jueves las designaciones arbitrales para las semifinales del Torneo Apertura, dos partidos que prometen intensidad, presión y mucha atención sobre cada decisión.

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El primer duelo será el sábado 16 de mayo a las 19.30, cuando River Plate reciba en el Monumental a Rosario Central. El equipo de Núñez llega tras eliminar a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que el Canalla dejó en el camino a Racing Club en un encuentro que generó fuertes reclamos arbitrales.

Para ese compromiso fue elegido Nicolás Ramírez como árbitro principal. En el VAR estará Silvio Trucco, en una cabina que seguramente volverá a ser observada con lupa luego de las controversias de la fase anterior.

La otra semifinal se disputará el domingo 17 de mayo desde las 17.00 en el estadio Diego Armando Maradona. Allí, Argentinos Juniors se enfrentará con Belgrano. El Bicho viene de superar a Huracán, mientras que el conjunto cordobés avanzó tras eliminar a Unión de Santa Fe.

En ese encuentro impartirá justicia Nazareno Arasa, acompañado por Lucas Novelli desde el VAR.

Las designaciones completas

-River vs. Rosario Central

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

-Argentinos Juniors vs. Belgrano

-Árbitro: Nazareno Arasa

-Asistente 1: Gabriel Chade

-Asistente 2: Cristian Navarro

-Cuarto árbitro: Andrés Gariano

-VAR: Lucas Novelli

-AVAR: Gastón Suárez

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