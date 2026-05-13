Fiesta Monumental: River venció al Lobo y clasificó a semifinales del fútbol argentino

River venció 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y consiguió la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura , en una noche en la que logró imponer su jerarquía pese a sufrir dos bajas sensibles por lesión.

El equipo de Eduardo Coudet abrió el marcador en el primer tiempo con un golazo de Sebastián Driussi , que definió con potencia ante Nelson Insfrán. Ya en el complemento, Lucas Martínez Quarta amplió la ventaja: inició la jugada, descargó para Freitas y terminó cabeceando el centro por encima del arquero del “Lobo”.

Con el 2 a 0, River administró la diferencia y selló su pase a la próxima instancia, donde enfrentará a Rosario Central, que venía de eliminar a Racing en Arroyito.

La preocupación para el “Millonario” pasó por el plano físico: Gonzalo Montiel se lesionó en el calentamiento y fue reemplazado por Fabricio Bustos, mientras que Marcos Acuña debió salir durante el primer tiempo por una molestia muscular e ingresó Matías Viña.

Síntesis:

River 2: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia 0: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Goles: PT 27m Sebastián Driussi (R). ST 20m Lucas Martínez Quarta (R).

Cambios en River: PT 33m Matías Viña por Marcos Acuña. ST Joaquín Freitas por Driussi, Juan Cruz Meza por Lencina, Juan Fernando Quintero por Colidio y Ulises Giménez por Bustos. Cambios en Gimnasia: Maximiliano Zalazar por Nicolás Barros Schelotto, Juan José Pérez por Augusto Max, Matías Melluso por Pedro Silva Torrejón y Manuel Panaro por Marcelo Torres. Amonestados: Fabricio Bustos (R); Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max y Nelson Insfrán (G). Expulsados: no hubo.__IP__

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Lucas Novelli. Estadio: Monumental.

Live Blog Post ¡Se demora 15 minutos! El partido finalmente comenzará 21.45, por el alargue de Rosario Central-Racing. El partido entre River y Gimnasia de La Plata, previsto originalmente para las 21.30, finalmente comenzará a las 21.45 por una demora en la programación de la jornada. La modificación se produjo a raíz del alargue entre Rosario Central y Racing, que obligó a retrasar el inicio del encuentro en el estadio Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura. De esta manera, el equipo de Marcelo Gallardo y el conjunto platense saldrán a la cancha 15 minutos más tarde de lo estipulado, en busca de un lugar en las semifinales del certamen.

Live Blog Post Hora, TV y árbitro El partido se jugará este miércoles desde las 21:30 en el estadio Monumental. Será televisado por ESPN Premium y TNT Sports, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Live Blog Post Probable formación de Gimnasia Gimnasia, en tanto, saldría con Insfrán; Silva, Giampaoli, Conti y Steimbach; Seoane, Augusto Max y Miramón; Nacho Fernández; Auzmendi y Marcelo Torres.

Live Blog Post Probables formación de River Santiago Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero o Pezzella y Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván; Meza o Quintero; Colidio y Driussi.

Live Blog Post Coudet recupera a Armani Una de las principales novedades en River es el regreso de Franco Armani a la lista de convocados. El arquero dejó atrás sus problemas físicos y vuelve a estar disponible para el entrenador.

Live Blog Post Gimnasia llega fortalecido El Lobo atraviesa un gran momento anímico tras eliminar a Vélez como visitante. El equipo platense intentará aprovechar la presión que tendrá River en el Monumental.

Live Blog Post River quiere mostrar una mejor versión El conjunto de Núñez buscará dejar atrás las dudas futbolísticas y hacerse fuerte en casa. Después de avanzar por penales en octavos, el equipo necesita mayor solidez para seguir en carrera.

Live Blog Post 17' River empezó mejor pero de a poco Gimnasia lo va emparejando y empiezan ambos a mostrar imprecisiones.

Live Blog Post RIVER CERCA DEL PRIMERO 22' Gran tiro libre de Galván que nadie pudo empujar. Cerca River del primero.

Live Blog Post GOL DE RIVER 26' ¡GOL DE RIVER! Enorme jugada y gran centro de Colidio y aparición de Driussi para poner el 1 a 0. Enorme definición del delantero de zurda tras bajarla en las puertas del área chica.

Live Blog Post ACUÑA SE RETIRA LESIONADO 33' No va más Marcos Acuña: se retira lesionado el "Huevo" e ingresa en su lugar el uruguayo Matías Viña. Preocupación en River y en la Selección Argentina, ya que en el calentamiento también se lesionó Gonzalo Montiel.

Live Blog Post 22:51 0' Comenzó el segundo tiempo.

Live Blog Post 23:04 12' ¡Offside! River convertía el segundo a través de Driussi pero Bustos estaba adelantado en el inicio de la jugada. Era el segundo del Millonario.

Live Blog Post EL SEGUNDO DE RIVER! 23:12 20' ¡GOL DE RIVER! Lucas Martínez Quarta rompió desde el fondo, inició la jugada, soltó por derecha para el centro de Freitas y fue a buscar el cabezazo ante una floja respuesta de Insfrán. 2 a 0 para el Millonario, que acaricia las semifinales.