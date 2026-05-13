San Juan tendrá un jueves fresco, con nubes y viento del sur

San Juan vivirá este jueves una jornada marcada por condiciones típicamente otoñales, con cielo mayormente nublado, brisa del sector sur y temperaturas moderadas durante la tarde.

SMN Miércoles fresco y con nubosidad en San Juan: la máxima llegará a los 22°C

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá una temperatura mínima de 15°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 19°C por la tarde. No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada.

El viento soplará desde el sector sur de manera leve, aportando un ambiente fresco especialmente por la mañana y hacia la noche, cuando volverá a sentirse un descenso térmico más marcado.

Las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del jueves, con nubosidad variable y momentos de cielo cubierto, aunque sin fenómenos significativos previstos para San Juan.