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Clima

San Juan tendrá un jueves fresco, con nubes y viento del sur

El pronóstico anticipa una jornada otoñal estable para este 14 de mayo, con descenso de temperatura hacia la noche y sin probabilidades de lluvias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan vivirá este jueves una jornada marcada por condiciones típicamente otoñales, con cielo mayormente nublado, brisa del sector sur y temperaturas moderadas durante la tarde.

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De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá una temperatura mínima de 15°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 19°C por la tarde. No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada.

El viento soplará desde el sector sur de manera leve, aportando un ambiente fresco especialmente por la mañana y hacia la noche, cuando volverá a sentirse un descenso térmico más marcado.

Las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del jueves, con nubosidad variable y momentos de cielo cubierto, aunque sin fenómenos significativos previstos para San Juan.

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