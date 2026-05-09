San Juan tendrá un domingo otoñal perfecto: cómo estará el clima hoy

El otoño sigue firme en San Juan y este domingo 10 de mayo se espera una jornada con temperaturas agradables, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia, ideal para actividades al aire libre.
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El pronóstico anticipa una jornada estable, con temperaturas agradables y cielo despejado. Se espera una mañana fresca y una tarde ideal para disfrutar al aire libre.
El otoño sigue firme en San Juan y este domingo 10 de mayo se espera una jornada con temperaturas agradables, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia, ideal para actividades al aire libre.
De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y sitios especializados como Meteored, el día arrancará fresco pero con un rápido ascenso de la temperatura hacia la tarde.
Para este domingo, se prevé una:
El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte de la jornada, con algo de nubosidad parcial hacia la noche.
Uno de los datos a tener en cuenta será la presencia de viento leve del sector sur y sudeste durante la mañana, aunque sin ráfagas intensas.
Las velocidades oscilarían entre los 7 y 15 km/h, por lo que no se esperan complicaciones relacionadas al viento Zonda ni alertas meteorológicas para la provincia.
Las condiciones previstas acompañarán para disfrutar del aire libre, reuniones familiares o paseos durante la tarde, especialmente por las temperaturas templadas y la baja probabilidad de precipitaciones o vientos intensos.
Además, la humedad se mantendrá relativamente baja y la visibilidad será buena durante toda la jornada.
Los pronósticos extendidos anticipan que las condiciones otoñales continuarán durante los próximos días, con mañanas frescas y máximas cercanas a los 20°C, sin viento la vista.