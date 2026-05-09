San Juan tendrá un domingo otoñal perfecto: cómo estará el clima hoy

El otoño sigue firme en San Juan y este domingo 10 de mayo se espera una jornada con temperaturas agradables, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia, ideal para actividades al aire libre.

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De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y sitios especializados como Meteored, el día arrancará fresco pero con un rápido ascenso de la temperatura hacia la tarde.

Qué temperatura habrá en San Juan

Para este domingo, se prevé una:

Temperatura mínima: entre 8°C y 10°C

entre 8°C y 10°C Temperatura máxima: entre 21°C y 23°C

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte de la jornada, con algo de nubosidad parcial hacia la noche.

¿Habrá viento?

Uno de los datos a tener en cuenta será la presencia de viento leve del sector sur y sudeste durante la mañana, aunque sin ráfagas intensas.

Las velocidades oscilarían entre los 7 y 15 km/h, por lo que no se esperan complicaciones relacionadas al viento Zonda ni alertas meteorológicas para la provincia.

Un domingo ideal para actividades al aire libre

Las condiciones previstas acompañarán para disfrutar del aire libre, reuniones familiares o paseos durante la tarde, especialmente por las temperaturas templadas y la baja probabilidad de precipitaciones o vientos intensos.

Además, la humedad se mantendrá relativamente baja y la visibilidad será buena durante toda la jornada.

Cómo sigue la semana en San Juan

Los pronósticos extendidos anticipan que las condiciones otoñales continuarán durante los próximos días, con mañanas frescas y máximas cercanas a los 20°C, sin viento la vista.