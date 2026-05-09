domingo 10 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fresquito

San Juan tendrá un domingo otoñal perfecto: cómo estará el clima hoy

El pronóstico anticipa una jornada estable, con temperaturas agradables y cielo despejado. Se espera una mañana fresca y una tarde ideal para disfrutar al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
otoño clima san juan.png

El otoño sigue firme en San Juan y este domingo 10 de mayo se espera una jornada con temperaturas agradables, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia, ideal para actividades al aire libre.

Lee además
¿Conviene o no comprar criptomonedas? La recomendación de un especialista sanjuanino
Radiografía

El mundo de las criptomonedas en San Juan: cómo funciona el mercado, dónde invertir y quiénes cayeron en estafas
la fiebre de las figuritas tiene su templo en san juan: el kiosco donde todos buscan a messi
Pasión mundialista

La fiebre de las figuritas tiene su templo en San Juan: el kiosco donde todos buscan a Messi

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional y sitios especializados como Meteored, el día arrancará fresco pero con un rápido ascenso de la temperatura hacia la tarde.

Qué temperatura habrá en San Juan

Para este domingo, se prevé una:

  • Temperatura mínima: entre 8°C y 10°C
  • Temperatura máxima: entre 21°C y 23°C

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte de la jornada, con algo de nubosidad parcial hacia la noche.

¿Habrá viento?

Uno de los datos a tener en cuenta será la presencia de viento leve del sector sur y sudeste durante la mañana, aunque sin ráfagas intensas.

Las velocidades oscilarían entre los 7 y 15 km/h, por lo que no se esperan complicaciones relacionadas al viento Zonda ni alertas meteorológicas para la provincia.

Un domingo ideal para actividades al aire libre

Las condiciones previstas acompañarán para disfrutar del aire libre, reuniones familiares o paseos durante la tarde, especialmente por las temperaturas templadas y la baja probabilidad de precipitaciones o vientos intensos.

Además, la humedad se mantendrá relativamente baja y la visibilidad será buena durante toda la jornada.

Cómo sigue la semana en San Juan

Los pronósticos extendidos anticipan que las condiciones otoñales continuarán durante los próximos días, con mañanas frescas y máximas cercanas a los 20°C, sin viento la vista.

Temas
Seguí leyendo

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa

El renacer de la basura: VERSU acelera su marcha para iluminar San Juan

Atención sanjuaninos: la Feria Internacional de Artesanías suma un día más

El mate gigante made in San Juan que se lleva todas las miradas

Los créditos hipotecarios, el gran motor que impulsó la suba de ventas de casas en San Juan durante 2026: cuánto cuestan y las zonas top

Histórico: San Juan abrió la jornada de la Bolsa de Toronto y se consolida como epicentro de la minería argentina

La movida Fe y Alegría en San Juan, mucho más que rezar juntos

San Juan debatió el futuro económico del país con foco en el desarrollo de la provincia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿Conviene o no comprar criptomonedas? La recomendación de un especialista sanjuanino
Radiografía

El mundo de las criptomonedas en San Juan: cómo funciona el mercado, dónde invertir y quiénes cayeron en estafas

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Foto publicada por la cuenta oficial del partido la Libertad Avanza.
Análisis

Las perlitas de la feria: mala suerte climática, músculo de Orrego, desembarco karinista y algún desorden

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas
Antecedentes

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa
Insólito hecho en Capital

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final
Primera Nacional

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera
Minuto a minuto

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera

Te Puede Interesar

¿Conviene o no comprar criptomonedas? La recomendación de un especialista sanjuanino
Radiografía

El mundo de las criptomonedas en San Juan: cómo funciona el mercado, dónde invertir y quiénes cayeron en estafas

Por David Cortez Vega
La fiebre de las figuritas tiene su templo en San Juan: el kiosco donde todos buscan a Messi
Pasión mundialista

La fiebre de las figuritas tiene su templo en San Juan: el kiosco donde todos buscan a Messi

San Juan tendrá un domingo otoñal perfecto: cómo estará el clima hoy
Fresquito

San Juan tendrá un domingo otoñal perfecto: cómo estará el clima hoy

 A través de un innovador sistema de ciclo combinado, San Juan se posiciona a la vanguardia de la tecnología nacional con una planta piloto en Sarmiento que redefine el concepto de residuo como recurso estratégico. video
Desafío ambiental y energético

El renacer de la basura: VERSU acelera su marcha para iluminar San Juan

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera
Minuto a minuto

Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera