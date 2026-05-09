Boca, eliminado: cayó frente a un Huracán con dos jugadores más en La Bombonera

Boca perdió 3-2 con Huracán , en condición de local, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y quedó eliminado.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda quedó eliminado del Torneo Apertura de manera prematura , a pesar de haber sido escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A. Ahora, Boca pondrá todos sus focos en el objetivo de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores .

El próximo martes 19 a las 21.30, recibirá a Cruzeiro de Brasil en el estadio La Bombonera. En caso de no ganar, Boca quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Diego Martínez avanza a los cuartos de final de este Torneo Apertura en un recinto que se le hace esquivo y en el cual, sin contar este partido, ganó 2 veces en 30 años. En la próxima instancia, el ´Globo´ enfrentará al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús.

Live Blog Post Con dos jugadores de más, Boca perdió con Huracán y quedó eliminado del Torneo Apertura Boca perdió 3-2 con Huracán, en condición de local, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y quedó eliminado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2053277084491878617&partner=&hide_thread=false La tristeza de Leandro Paredes, al quedar eliminado con Boca… pic.twitter.com/SaS2Uu16KT https://t.co/JETQiTp2TM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 10, 2026 En el estadio La Bombonera y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el ´Globo´ abrió el marcador con el gol de Leonardo Gil a los 5 minutos de juego mientras que Milton Giménez empató el encuentro a los 42 minutos del complemento.

Live Blog Post GOL DE BOCA El mediocampista paraguayo Ángel Romero descontó para Boca ante Huracán, a los 10 minutos del segundo tiempo extra. Tras un centro desde la derecha de Lautaro Blanco, la pelota cayó en el área chica donde Romero anticipó al arquero Hernán Galíndez, cabeceó y puso el 2-3.

Live Blog Post Inició el segundo tiempo extra en La Bombonera El delantero uruguayo Miguel Merentiel tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro Pablo Echavarría y comenzó el segundo tiempo extra entre Boca y Huracán.

Live Blog Post Expulsados Eric Ramírez y Fabio Pereyra en Huracán El delantero Eric Ramírez se fue expulsado en Huracán, a los 17 minutos del primer tiempo extra, tras una violenta infracción desde atrás a Tomás Aranda, impactando la suela de su pie en el tobillo del jugador de Boca. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2053271584824000567&partner=&hide_thread=false "Pereyra":Porque Fabio Pereyra y Eric Ramírez fueron expulsados del partido de Huracán contra Boca pic.twitter.com/fKLuaemFgK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 10, 2026 En la protesta por la tarjeta roja a su compañero, el defensor Fabio Pereyra le recriminó al árbitro Pablo Echavarría la decisión y este le mostró la segunda tarjeta amarilla, dejando así a Huracán con 9 jugadores.

Live Blog Post GOL DE HURACÁN image El mediocampista paraguayo Óscar Romero marcó el 3-1 para Huracán ante Boca, a los 13 minutos del primer tiempo extra, con un remate cruzado ante el vuelo del arquero Leandro Brey a la izquierda.

Live Blog Post PENAL Y ANOTACIÓN PARA HURACÁN El defensor Lautaro Di Lollo le cometió infracción al delantero Juan Bisanz cuando ingresaba al área y el árbitro Hernán Mastrángelo sancionó penal. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracan/status/2053266611927126033&partner=&hide_thread=false #JuegaHuracán | 3' PT Suplementario¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! #Boca (Giménez) 1 - 2 #Huracán (Gil y Romero) pic.twitter.com/ar2vll1n4k — CA Huracán (@CAHuracan) May 10, 2026

Live Blog Post Inició el primer tiempo extra en La Bombonera El delantero Eric Ramírez tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro Hernán Mastrángelo y comenzó el primer tiempo extra entre Boca y Huracán.

Live Blog Post GOL DE BOCA El delantero Milton Giménez marcó el 1-1 para Boca ante Huracán, a los 42 minutos del complemento. Tras un tiro de esquina desde la izquierda de Leandro Paredes, la pelota cayó en el medio del área chica donde el arquero Hernán Galíndez despejó con los puños pero con la mala suerte que la pelota rebotó en la espalda del delantero ex Banfield y entró. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2053264021722214671&partner=&hide_thread=false “Boca Boca Boca”:Porque le sacó un empate a Huracán con esta maniobra poco estética del 9 Giménez y van al alargue en los PlayOffs con Huracán pic.twitter.com/zePw9RkULU — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) May 10, 2026 Luego de anularlo por una supuesta mano y recibir el llamado de sus compañeros del VAR, el árbitro Hernán Mastrángelo tomó la decisión de validar el gol de Boca.

Live Blog Post Fin del primer tiempo ¡Terminó la primera mitad en el Alberto J. Armando! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2053246733224726734&partner=&hide_thread=false #Boca 0 - Huracán 1#DaleBoca #Apertura2026 pic.twitter.com/8Zgk563p3D — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 9, 2026

Live Blog Post Tarjeta amarilla para Huracán El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Carrizo. image

Live Blog Post Córner para Boca Juniors y cambio Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes. Entró Milton Giménez y sale Adam Bareiro.

Live Blog Post ¡Boca Juniors se acerca al arco rival! El disparo al arco de Adam Bareiro fue bloqueado por Fabio Pereyra.

Live Blog Post GOL DE HURACÁN El mediocampista Leonardo Gil marcó el 1-0 para Huracán ante Boca, a los 5 minutos de juego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2053236158465802308&partner=&hide_thread=false "Delgado":Por comentarios sobre el gol de Leonardo Gil en el partido de Boca ante Huracán pic.twitter.com/UkuQmTVZ08 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 9, 2026 Tras una rápida presión sobre la salida del fondo del arquero Leandro Brey con Milton Delgado, el mediocampista Lucas Blondel recuperó la pelota en la medialuna del área y se la dejó a Gil que remató cruzado y anotó su primer gol en el año.

Live Blog Post Inició el partido en La Bombonera El mediocampista Leonardo Gil tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro Pablo Echavarria y comenzó el partido entre Boca y Huracán.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, quien será secundado desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, en la que fue una muy buena primera fase. Los dirigidos por Claudio Úbeda incluso llegaron a enlazar 14 partidos sin conocer la derrota.

Sin embargo, el "Xeneize" viene de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores en un encuentro que se disputó este martes, por lo que sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio por la intensa acumulación de partidos.

La gran incógnita de Boca pasa por el arco, debido a que en el último partido Leandro Brey debió pedir el cambio por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría decir presente este sábado.

Huracán, por su parte, se clasificó con bastante más sufrimiento que Boca, ya que en la última fecha protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió finalizar en la séptima colocación de la Zona B, con solo 22 unidades.

En los últimos años Huracán se convirtió en uno de los grandes animadores del fútbol argentino, al finalizar segundo en la Liga Profesional 2024 y al llegar a la final del Torneo Apertura del año pasado. Sin embargo, le faltó eficacia en los partidos decisivos y se quedó en ambas ocasiones con las manos vacías.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Octavos de final

Boca - Huracán

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 19. TV: TNT Sports Premium

Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.__IP__

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.