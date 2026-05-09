sábado 9 de mayo 2026
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Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final

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San Martín igualó 1-1 con Patronato en el Hilario Sánchez y dejó escapar la chance de meterse en puestos de clasificación. Ahora se viene la Copa Argentina y el choque ante un Platense con Borgogno en el arco.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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San Martín dejó pasar otra chance importante en Concepción y volvió a quedarse con sabor a poco. El equipo del "Gringo" Schiapparelli empató 1-1 con Patronato por la fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido que mostró dos versiones completamente distintas del Verdinegro. Después de una floja primera mitad, en la que nunca logró hacerse dueño de la pelota ni generar juego asociado, reaccionó en el complemento, mostró otra actitud y terminó arrinconando al conjunto entrerriano.

En el primer tiempo, Patronato se acomodó mejor en el partido y le cortó todos los circuitos a San Martín, que terminó siendo un equipo lento, previsible y sin profundidad. La primera situación clara fue para la visita, cuando Brandon Cortez probó a Díaz Robles a los 16 minutos. Del otro lado, Bruno Juncos intentó desequilibrar por derecha, aunque más por empuje que por claridad futbolística.

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La visita avisó nuevamente cerca de la media hora con un cabezazo de Soldano que pasó muy cerca del palo. Mientras tanto, el Verdinegro seguía sin encontrar respuestas y se fue al descanso dejando una imagen preocupante ante su gente, que esperaba una reacción tras la derrota sufrida la fecha pasada ante Colegiales.

Esa reacción llegó en el complemento. Schiapparelli movió el banco y el ingreso de Acosta le dio otro aire al equipo. Más agresivo, presionando alto y jugando en campo rival, San Martín empezó a empujar a Patronato contra su arco. Incluso, Manuel Cocca llegó a convertir a los pocos minutos, aunque el gol fue invalidado por posición adelantada.

Cuando parecía que el local estaba más cerca, llegó el golpe visitante. A los 14 minutos, Brandon Cortez sacó un remate que se desvió en Pelaitay y terminó venciendo a Díaz Robles para el 1-0 de Patronato. Sin embargo, lejos de caerse anímicamente, San Martín respondió con corazón y empuje. Cocca volvió a exigir al arquero Sosa desde afuera del área y el equipo sanjuanino fue creciendo con el correr de los minutos.

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El empate llegó a los 29 minutos, luego de un tiro libre generado por Iachetti, otro de los que ingresó bien. Zuliani mandó el centro y Aguilera apareció para empujarla y poner el 1-1 en el Hilario Sánchez. A partir de ahí, el Verdinegro fue con todo en busca del triunfo y generó dos situaciones clarísimas, pero se encontró con una enorme actuación del arquero visitante. La más clara llegó en el cierre, cuando Iachetti cabeceó prácticamente sobre la línea y Sosa salvó a Patronato de la derrota.

San Martín terminó dejando una mejor imagen en el segundo tiempo, pero volvió a pagar caro su irregularidad. El empate lo dejó décimo y momentáneamente afuera de la zona de Reducido. Ahora, el Verdinegro deberá cambiar rápidamente el chip, porque se le viene la Copa Argentina y el esperado cruce frente a Platense, que tendrá a Matías Borgogno defendiendo el arco del Calamar.

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