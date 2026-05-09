sábado 9 de mayo 2026
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EN VIVO: Boca Juniors vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026

boca huracan

Xeneizes y Quemeros se verán las caras este sábado, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura. El detalle, minuto a minuto.

Por Agencia NA

EN VIVO

Seguí el minuto a minuto de Boca Vs. Huracán, en Tiempo de San Juan:

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Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Alberto J. Armando! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

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Tarjeta amarilla para Huracán

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Carrizo.

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Córner para Boca Juniors y cambio

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes. Entró Milton Giménez y sale Adam Bareiro.

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¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adam Bareiro fue bloqueado por Fabio Pereyra.

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GOL DE HURACÁN

El mediocampista Leonardo Gil marcó el 1-0 para Huracán ante Boca, a los 5 minutos de juego.

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Tras una rápida presión sobre la salida del fondo del arquero Leandro Brey con Milton Delgado, el mediocampista Lucas Blondel recuperó la pelota en la medialuna del área y se la dejó a Gil que remató cruzado y anotó su primer gol en el año.

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Inició el partido en La Bombonera

El mediocampista Leonardo Gil tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro Pablo Echavarria y comenzó el partido entre Boca y Huracán.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, quien será secundado desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, en la que fue una muy buena primera fase. Los dirigidos por Claudio Úbeda incluso llegaron a enlazar 14 partidos sin conocer la derrota.

Sin embargo, el "Xeneize" viene de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores en un encuentro que se disputó este martes, por lo que sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio por la intensa acumulación de partidos.

La gran incógnita de Boca pasa por el arco, debido a que en el último partido Leandro Brey debió pedir el cambio por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría decir presente este sábado.

Huracán, por su parte, se clasificó con bastante más sufrimiento que Boca, ya que en la última fecha protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió finalizar en la séptima colocación de la Zona B, con solo 22 unidades.

En los últimos años Huracán se convirtió en uno de los grandes animadores del fútbol argentino, al finalizar segundo en la Liga Profesional 2024 y al llegar a la final del Torneo Apertura del año pasado. Sin embargo, le faltó eficacia en los partidos decisivos y se quedó en ambas ocasiones con las manos vacías.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Apertura
  • Octavos de final
  • Boca - Huracán
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • Hora: 19. TV: TNT Sports Premium

Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.__IP__

Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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