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A pedido del público

Atención sanjuaninos: la Feria Internacional de Artesanías suma un día más

Buenas noticias. La feria se extiende un día más por alta convocatoria y abrirá el lunes 11 de mayo. El predio funcionará de 16 a 22 horas para quienes no pudieron asistir. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comienza la Feria Internacional de Artesanías 2026. Lo que hay que saber.

Comienza la Feria Internacional de Artesanías 2026. Lo que hay que saber.

La Feria Internacional de Artesanías sigue dando que hablar en San Juan. Tras un fin de semana con gran convocatoria, la organización confirmó que el evento se extenderá un día más y también abrirá el próximo lunes 11 de mayo.

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La noticia fue anunciada en redes sociales y celebrada por visitantes y expositores:

“Muy buenas noticias. A pedido del público, el lunes 11 de mayo abrimos de 16 a 22 horas”, informaron.

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Una nueva oportunidad para recorrerla

Con esta decisión, quienes todavía no visitaron la feria —o quieran volver— tendrán una jornada extra para disfrutar de la propuesta en el Costanera Complejo Ferial, en Chimbas.

El predio abrirá el lunes de 16 a 22, en lo que será el cierre extendido de una edición que volvió a posicionarse como uno de los eventos más convocantes de la provincia.

Un clásico que sigue creciendo

La XXXI edición reúne a cientos de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas de distintos puntos del país, con una oferta variada que combina cultura, diseño y sabores.

Desde la organización remarcaron que la decisión de sumar un día responde a la gran respuesta del público durante las jornadas previas.

“Extendemos un día más. ¡Te esperamos!”, expresaron.

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