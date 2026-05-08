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Trágico final

Encontraron muerta a la anciana que fue conocida por la "Casa del horror" y sus 11 animales en estado de abandono en Santa Lucía

Llevaba varios días fallecida. La conocían como “Doña María del Carmen” y fue noticia en 2023 tras las denuncias y un allanamiento policial en su casa, en el que hallaron animales en estado deplorable.

Por Walter Vilca
Doña María del Carmen en una ocasión en la que cedió una entrevista a TIEMPO DE SAN JUAN.

Doña María del Carmen en una ocasión en la que cedió una entrevista a TIEMPO DE SAN JUAN.

Otra vez los olores nauseabundos llevaron a la Policía hasta la llamada “Casa del Horror”, en el barrio Centro de Empleados de Comercio, en Santa Lucía. A diferencia de lo que pasó en 2023, no encontraron mugre ni una decena de animales encerrados y en estado de abandono. En esta ocasión hallaron a su dueña sin vida y con el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Versiones policiales aseguraron que “Doña María del Carmen” llevaba casi una semana fallecida dentro de la propiedad.

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Esto sucedió alrededor de las 18 de este viernes 8 de mayo. La mujer se llamaba María del Carmen Mir, confirmaron fuentes oficiales a TIEMPO DE SAN JUAN. Una sobrina había ido a la casa situada en calle 26 de Septiembre, en el barrio Centro de Empleados de Comercio, para visitar a la señora de 72 años y confirmó que llevaba muerta hacía varios días. Al parecer, los vecinos se habían comunicado con esta familiar porque no veían a la mujer en la vivienda y sentían olores nauseabundos.

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En esta vivienda hallaron sin vida a la mujer de 72 años.

En esta vivienda hallaron sin vida a la mujer de 72 años.

Después llegó una patrulla de la Policía Comunal y de la Comisaría 5ta, cuyos efectivos confirmaron el trágico final. El fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, supervisó la tarea de los peritos que inspeccionaron el lugar, al igual que el examen del médico legista al cadáver de la mujer. En principio, no presentaba signos de violencia y todo indicaba que murió por causas naturales, señalaron fuentes judiciales.

Doña María del Carmen se hizo conocida en febrero de 2023, cuando su vivienda quedó en el centro de una fuerte polémica por denuncias de maltrato animal y supuestos rituales esotéricos. El caso tomó repercusión provincial después de un allanamiento realizado en esa propiedad, donde rescataron 11 animales —entre perros y gatos— que permanecían encerrados, mal alimentados y en condiciones deplorables, rodeados de suciedad y excrementos.

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Algunos de los animales hallados en estado de abandono en la casa del barrio Centro de Empleados de Comercio.

Algunos de los animales hallados en estado de abandono en la casa del barrio Centro de Empleados de Comercio.

En medio de aquel operativo policial también surgió una confusión por la carne y restos de comida putrefactos hallada dentro de una heladera. En un primer momento circularon versiones sobre la posible existencia de restos de animales, aunque después peritos y veterinarios determinaron que se trataba de carne vacuna y pollo en avanzado estado de descomposición.

Los vecinos del barrio venían denunciando desde hacía tiempo los malos olores y el estado de abandono de la vivienda. Incluso aseguraban que la mujer tenía conductas extrañas y que hablaba de energías, brujerías y del diablo. Tras el operativo, los animales fueron retirados del lugar y puestos bajo resguardo de proteccionistas.

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