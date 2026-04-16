En lo que va del año ya se registraron 237 denuncias por maltrato animal contra las 651 de todo el 2025.

¿Qué debería hacer un ciudadano comprometido cuando observa conductas de maltrato animal? En primer lugar saber que eso no implica sólo golpes físicos – o por el estilo-, sino que comprende todos los cuidados mencionados en la ley 2005 -L- de maltrato Animal que refiere a la tenencia responsable. En pocas palabras resume: tener una mala alimentación, que no esté vacunado, que permanezca a la intemperie cuando hace extremo frío o calor, que permanezca enfermo sin atención ni cuidados, entre otros. De este modo el informe realizado por la Dirección de Ecología Urbana de la Secretaría de Ambiente cargo de Melisa Olivero, advierte que este año ya suman 237 denuncias contra las 651 del 2025. Mientras que llegan a 13 las referidas a perros potencialmente peligros (PPP) contra las 82 del año pasado.

Preocupación "Harta de que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país

Una vez hecha la denuncia anónima y segura a través del Call Center vía WhatsApp, enviando un mensaje al número 264 430 5057, las consecuencias legales pueden ser significativas si se comprueba el maltrato y el denunciado no cambia la actitud en un tiempo perentorio.

“Hay que hacer hincapié que las denuncias son anónimas porque muchas veces los vecinos prefieren evitar el conflicto y no hacerlas. Si pedimos detalles del lugar para que los inspectores puedan ir al domicilio a constatar, si pueden enviar un video u otra prueba. Muchas veces los inspectores llegan y se encuentran con una situación que les permite hacer una de infracción en el momento. Otras veces no. En ese caso se les unos días y se hace una reinspección. En esa segunda visita, si el dueño del animal no regularizó la situación, se labra un acta. Luego se hace un informe con la parte legal que va al juzgado, cuyas autoridades determinan el monto de las multas que van de 400 mil pesos a 9 millones, según la última actualización”, cuenta Olivero.

En este último caso los animales no regresan con el dueño y quedan a cargo de alguna ONG hasta ser dado en adopción a una nueva familia, a la que también se hace un seguimiento a través de las organizaciones civiles proteccionistas. “Son personas muy comprometidas que trabajan mucho con frío, calor, sábado, domingo y a cualquier hora del día. Es increíble realmente el trabajo que hacen porque nosotros en Ambiente no tenemos espacio físico y cuando se retira un animal con orden de allanamiento debemos trabajar con ellos en forma articulada”, agrega la directora de Ecología Urbana.

animal2

Si bien hay sólo 4 o 5 ONG proteccionistas con Personería Jurídica, también colaboran otras que están comenzando o en proceso legal de conformación y ya cuidan animales maltratados.

“Lo que se pretende es crear conciencia en la sociedad que si tenés un animal debe hacerse con responsabilidad. Lo mismo se hace con los perros potencialmente peligrosos para lo cual estamos dando charlas en grupos de vecinos, en escuelas, y son los inspectores los primeros en promover todo esto. En definitiva es la educación lo que nos cambia la mirada”, asegura.

Las zonas con más denuncias

En un balance sobre la situación de la fauna urbana en la provincia, las autoridades destacaron que el Gran San Juan concentra la mayoría de los reportes. Sin duda una zona donde la problemática del maltrato animal y la necesidad de una tenencia responsable ha cobrado protagonismo en la agenda pública.

Prevención y servicios gratuitos

Para abordar la raíz del problema —la sobrepoblación animal—, la provincia cuenta con tres quirófanos móviles que recorren distintos departamentos. Actualmente, estos servicios de esterilización, vacunación, chipeo para perros peligrosos y colocación de pipetas se encuentran operativos en Chimbas, Rawson y Santa Lucía

Sólo tomando medidas a través de la educación como herramienta fundamental a largo plazo, fomentando que sean los chicos quienes actúen como agentes de cambio en sus hogares, promoviendo la conciencia sobre la importancia de cuidar y castrar a las mascotas para garantizar su bienestar y el de la comunidad, será como se pueda avanzar en este sentido. Mientras tanto las denuncias salvan a cientos de animales, la mayoría domésticos.