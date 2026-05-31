De la "obsesión" por la limpieza a un negocio, la pareja de estudiantes sanjuaninos que le da una segunda oportunidad a las zapatillas que creías perdidas

Seguro te pasó: te compraste esas zapatillas de gamuza que son un fuego, se te mancharon y te dio pánico meterlas al lavarropas porque sabés que pueden dejar de existir. Ese mismo miedo, pero transformado en una oportunidad de negocio, fue el que impulsó a Maia Citrinovitz (24) y Diego Ureta (25) a crear Zapa Fresh , un emprendimiento que le da una segunda oportunidad a ese calzado que creías perdido.

La historia arrancó hace casi dos años, en agosto de 2022. Maia siempre fue una "loca por la limpieza de las zapatillas", una especie de hobby personal que hacía en su casa. Fue Diego quien vio el potencial comercial y le dijo que seguramente había muchas personas que pagarían por ese servicio. Al principio, Maia no le tenía mucha fe y pensaba que nadie llevaría sus zapatillas a limpiar si podían hacerlo ellos mismos, pero el tiempo y la cantidad de pedidos le terminaron dando la razón a su pareja.

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Lo que empezó de forma muy humilde, con un kit básico que compraron en Buenos Aires que traía apenas una espumita, un jabón y un cepillito, hoy es un servicio mucho más complejo. A base de ver tutoriales en YouTube y hacer cursos online sobre cómo tratar materiales difíciles como la gamuza, los chicos fueron profesionalizando el laburo hasta incorporar tecnología de punta. Actualmente cuentan con una maquinita de vapor para remover la suciedad difícil, una estación de secado que elimina bacterias donde entran hasta 10 pares a la vez y hasta máquinas automatizadas que hacen que el calzado se limpie casi solo.

El proceso de trabajo es una verdadera línea de montaje. Como no trabajan juntos en el mismo lugar físico, Diego recibe las zapas en Rivadavia para realizar lo que llaman la "primera limpieza" gruesa. Una vez que están listas, se las envía a Maia a Capital, quien se encarga de los detalles finales, como el blanqueo de cordones y la renovación de color con pincel, un trabajo de hormiga para que queden como nuevas.

A base de ver tutoriales en YouTube y hacer cursos online sobre cómo tratar materiales difíciles como la gamuza, los chicos fueron profesionalizando el laburo hasta incorporar tecnología de punta. A base de ver tutoriales en YouTube y hacer cursos online sobre cómo tratar materiales difíciles como la gamuza, los chicos fueron profesionalizando el laburo hasta incorporar tecnología de punta.

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Con la crisis actual, donde comprar zapatillas nuevas de marca es casi un lujo, Zapa Fresh se volvió un aliado clave para el bolsillo. Maia explica que mucha gente les lleva calzado que estaba por regalar o descartar, y tras la renovación lo pueden seguir usando tranquilamente. El servicio es accesible, con una limpieza general que ronda los $12.000, aunque ofrecen combos de oferta para quienes llevan dos o más pares. Curiosamente, el 90% de sus clientes son hombres, quienes suelen usar el mismo par para todo y necesitan un mantenimiento urgente.

El servicio es accesible, con una limpieza general que ronda los $12.000, aunque ofrecen combos de oferta para quienes llevan dos o más pares. El servicio es accesible, con una limpieza general que ronda los $12.000, aunque ofrecen combos de oferta para quienes llevan dos o más pares.

Lo más increíble es que ambos están a punto de recibirse en sus respectivas carreras. Maia está en el tramo final de Abogacía y Diego cursa las últimas materias de Contabilidad. A pesar de los "carrerones" que estudian, no tienen pensado dejar el emprendimiento. Al contrario, ya sueñan con abrir un local a la calle y contratar gente para expandirse, viendo que el flujo de 100 pares por mes no para de crecer y que en San Juan todavía se sorprenden al descubrir este servicio único.