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Los esenciales culturales de Daniel Giovenco: de ver una película por error que se transformó en su favorita a un clásico de Galeano

El reconocido cantautor sanjuanino repasó su historia pero no a través de hechos puntuales, sino de piezas de arte que lo marcaron como persona y profesional para siempre.

Por Bautista Lencinas
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Para Daniel Giovenco, reconocido cantautor y profesor de música de la provincia de San Juan, sus esenciales culturales son variados, pero todos coinciden en lo mismo: piezas de arte que lo marcaron en diferentes momentos de su vida pero que lo formaron como persona y profesional.

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Un libro, un álbum, una serie y una película son los cuatro esenciales culturales que marcaron el desarrollo del artista. Como Brasil, un film que entró a ver al cine en el '86 (pensando que era una historia de fútbol) y que terminó marcándolo para siempre por la forma en la que el protagonista se rebelaba contra el sistema en una sociedad totalitaria de la cual escapaba a través de sus sueños.

También destacó un clásico de Galeano como el libro que es su esencial cultural, por la forma en la que se cuenta nuestra historia.

Si querés conocer todos los esenciales culturales de Daniel Giovenco, podés ver la videonota completa acá:

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