Los esenciales culturales de Daniel Giovenco: de ver una película por error que se transformó en su favorita a un clásico de Galeano

Para Daniel Giovenco, reconocido cantautor y profesor de música de la provincia de San Juan, sus esenciales culturales son variados, pero todos coinciden en lo mismo: piezas de arte que lo marcaron en diferentes momentos de su vida pero que lo formaron como persona y profesional.

Un libro, un álbum, una serie y una película son los cuatro esenciales culturales que marcaron el desarrollo del artista. Como Brasil, un film que entró a ver al cine en el '86 (pensando que era una historia de fútbol) y que terminó marcándolo para siempre por la forma en la que el protagonista se rebelaba contra el sistema en una sociedad totalitaria de la cual escapaba a través de sus sueños.