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Los esenciales culturales de David Gardiol: de vivir la experiencia "spinetteana" a un clásico de Cortázar

El reconocido titiritero sanjuanino recorrió toda su vida y reconoció cuáles fueron ese libro, esa serie, ese álbum y esa película que lo marcaron para siempre.

Por Bautista Lencinas
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El reconocido titiritero sanjuanino, David Gardiol, tiene una amplia trayectoria con su profesión y como gestor cultural sanjuanino. En esta ocasión, recordó su adolescencia, su infancia y su paso de estudio por Rosario para reconocer cuáles son sus esenciales culturales.

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Los esenciales culturales son esos libros, películas, series y discos que te dejan para siempre una marca en el corazón. Sea porque tuvieron un impacto en la vida de una persona en un momento clave o porque se convirtieron sin querer en un clásico que la termina definiendo para siempre.

Gardiol recorrió toda su historia para identificar sus esenciales culturales. desde su infancia y los recuerdos de ir al cine, a su paso por Rosario en la escuela de títeres. Optó por un clásico de la literatura, un álbum con una marca bien argentina, una película clásica norteamericana y una serie que se llevó el amor de todos los que la vieron.

Mirá el video con los esenciales culturales de David Gardiol acá:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Los esenciales culturales de David Gardiol En esta edición conocemos un poco más de cómo es uno de los gestores culturales y titiriteros más reconocidos de todo San Juan Un libro clásico de Cortázar, una serie que conquistó los corazones de todos, un álbum bien argentino y una película que si o si te hace llorar Encontrá la nota completa ya disponible en www.tiempodesanjuan.com x @bautxs Más info en @tiempodesanjuan #esencialesculturales #davidgardiol #tiempodesanjuan"
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