Los esenciales culturales de David Gardiol: de vivir la experiencia "spinetteana" a un clásico de Cortázar

El reconocido titiritero sanjuanino, David Gardiol, tiene una amplia trayectoria con su profesión y como gestor cultural sanjuanino. En esta ocasión, recordó su adolescencia, su infancia y su paso de estudio por Rosario para reconocer cuáles son sus esenciales culturales.

Los esenciales culturales son esos libros, películas, series y discos que te dejan para siempre una marca en el corazón. Sea porque tuvieron un impacto en la vida de una persona en un momento clave o porque se convirtieron sin querer en un clásico que la termina definiendo para siempre.

Gardiol recorrió toda su historia para identificar sus esenciales culturales. desde su infancia y los recuerdos de ir al cine, a su paso por Rosario en la escuela de títeres. Optó por un clásico de la literatura, un álbum con una marca bien argentina, una película clásica norteamericana y una serie que se llevó el amor de todos los que la vieron.

Mirá el video con los esenciales culturales de David Gardiol acá: