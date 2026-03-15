domingo 15 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videonota

Los esenciales culturales de Claudia Lepe: de Un lugar llamado Nothing Hill a un libro que la ayuda a organizarse

En esta nueva edición de esta sección, la reconocida cantante lírica chilena, sanjuanina por adopción, contó cómo un libro, una serie, una película y la música la definieron como artista.

Por Bautista Lencinas
nota claudia

Claudia Lepe es una cantante lírica nacida en Chile, pero con el corazón aferrado a San Juan. Su basta trayectoria en la escena de la música clásica permitió que sus esenciales culturales estén basados en el mundo cultural pero también en el consumo de series y películas del universo del streaming.

Lee además
los esenciales culturales de alejandro segovia: de ver orca, la ballena asesina tres veces en un dia a los cuentos de fontanarrosa
Videonota

Los esenciales culturales de Alejandro Segovia: de ver "Orca, la ballena asesina" tres veces en un día a los cuentos de Fontanarrosa
los esenciales culturales de carolina putelli: de pink floyd a una novela de oriana fallaci
Videonota

Los esenciales culturales de Carolina Putelli: de Pink Floyd a una novela de Oriana Fallaci

Libros, discos, series y películas que atravesaron su trayectoria y dejaron una marca en su manera de ver la realidad. Esos esenciales culturales terminan siendo señales de identidad: obras que revelan quienes somos.

Para una persona como Claudia, la recomendación de lectura viene relacionada a cómo mejorar su día a día, con organización y rutina. No eligió un album, sino una obra clásica histórica que cree que todos deberían conocer o al menos escuchar en vivo una vez. Su serie y su película salen de lo comun para una persona que vive del mundo del arte, pero sorprende en el por qué de la elección: contenidos audiovisuales que reflejan el amor y el trabajo de la vida cotidiana en una pantalla.

Mirá el video con los esenciales culturales de Claudia Lepe acá:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Los esenciales culturales de Claudia Lepe En esta edición conocemos a la destacada cantante lírica chilena y sanjuanina por adopción. Un libro que la ayuda a organizarse en su vida, una película clásica con un toque romántico y una serie que nos gusta a todos Encontrá la nota completa en www.tiempodesanjuan.com x @bautxs"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Los esenciales culturales de Marcelo Arancibia: de un libro que interpreta a Shakespeare a la música de Charly García

Un huevo de Pascua puede costar hasta $60.000 en San Juan y están un 100% más caros que el año pasado

¡Q'Lokura, qué emoción!: un sanjuanino no aguantó las lágrimas al saludar a Nico y el Chino

Suspenden la entrega de viviendas en un barrio de Media Agua por inconvenientes en la red de agua potable

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de Horacio Córdoba, un histórico preceptor de la Industrial

Oscar Elizondo, el diarero que recorre hace más de 20 años el centro sanjuanino

La Alem, reluciente, vista desde el aire: un cambio radical en la emblemática avenida sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Avenida Alem, con el asfalto ya terminado. video
El drone de Tiempo

La Alem, reluciente, vista desde el aire: un cambio radical en la emblemática avenida sanjuanina

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Thiago Lucero (camisera del interior al centro de la imagen) fue el joven que quedó imputado.
Barrio Costa Canal

Capital: un barbero quedó en la mira por dispararle a un joven por un problema de vieja data

La Avenida Alem, con el asfalto ya terminado. video
El drone de Tiempo

La Alem, reluciente, vista desde el aire: un cambio radical en la emblemática avenida sanjuanina

La sanjuanina Maca Flores cantó Aventura con QLokura en el Bicentenario
Video

La sanjuanina Maca Flores cantó "Aventura" con Q'Lokura en el Bicentenario

El robo y asesinato que llevó a la cárcel a los Mellizos de Rawson
Historias del Crimen

El robo y asesinato que llevó a la cárcel a los "Mellizos" de Rawson

Anunciaron cuándo será la Feria Internacional de las Artesanías en San Juan
A tener en cuenta

Anunciaron cuándo será la Feria Internacional de las Artesanías en San Juan

Te Puede Interesar

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino
Cambio de dirección

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino

Por Ana Paula Gremoliche
Los esenciales culturales de Claudia Lepe: de Un lugar llamado Nothing Hill a un libro que la ayuda a organizarse
Videonota

Los esenciales culturales de Claudia Lepe: de Un lugar llamado Nothing Hill a un libro que la ayuda a organizarse

Un huevo de Pascua puede costar hasta $60.000 en San Juan y están un 100% más caros que el año pasado
Inflación

Un huevo de Pascua puede costar hasta $60.000 en San Juan y están un 100% más caros que el año pasado

River vence a Sarmiento 1-0 en el debut del Chacho Coudet en el Monumental
Torneo Apertura

River vence a Sarmiento 1-0 en el debut del Chacho Coudet en el Monumental

Casi la mitad de los reclamos de los consumidores sanjuaninos apuntan contra los bancos
Denuncias

Casi la mitad de los reclamos de los consumidores sanjuaninos apuntan contra los bancos