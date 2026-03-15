Los esenciales culturales de Claudia Lepe: de Un lugar llamado Nothing Hill a un libro que la ayuda a organizarse

Claudia Lepe es una cantante lírica nacida en Chile, pero con el corazón aferrado a San Juan. Su basta trayectoria en la escena de la música clásica permitió que sus esenciales culturales estén basados en el mundo cultural pero también en el consumo de series y películas del universo del streaming.

Libros, discos, series y películas que atravesaron su trayectoria y dejaron una marca en su manera de ver la realidad. Esos esenciales culturales terminan siendo señales de identidad: obras que revelan quienes somos.

Para una persona como Claudia, la recomendación de lectura viene relacionada a cómo mejorar su día a día, con organización y rutina. No eligió un album, sino una obra clásica histórica que cree que todos deberían conocer o al menos escuchar en vivo una vez. Su serie y su película salen de lo comun para una persona que vive del mundo del arte, pero sorprende en el por qué de la elección: contenidos audiovisuales que reflejan el amor y el trabajo de la vida cotidiana en una pantalla.

Mirá el video con los esenciales culturales de Claudia Lepe acá: