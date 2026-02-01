Los esenciales culturales de Carolina Putelli: de Pink Floyd a una novela de Oriana Fallaci

Tiempo de San Juan suma una nueva entrega de este espacio dedicado a explorar a los protagonistas locales a través de una faceta menos visible: las expresiones culturales que los atravesaron. Libros, discos, series y películas que acompañaron distintos momentos de sus trayectorias y dejaron una marca en su forma de ver el mundo. Los esenciales culturales funcionan como huellas de identidad, obras que, casi sin proponérselo, ayudan a comprender quiénes somos. En esta edición, la protagonista es Carolina Putelli, periodista sanjuanina especializada en minería.

Periodista con una larga trayectoria en medios locales y nacionales, Carolina fue atravesada fuertemente por sus consumos culturales. Su recorrido profesional se enriquece con sus lecturas, películas y canciones que la acompañaron a lo largo de los años.

Desde el primer álbum que se compró y el que la hizo entender porque existen los álbumes hasta el libro de una escritora y periodista italiana, Putelli recorrió un poco su historia y se dio a conocer más a través de esos esenciales culturales que la definieron como persona y como profesional.

