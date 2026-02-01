lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videonota

Los esenciales culturales de Carolina Putelli: de Pink Floyd a una novela de Oriana Fallaci

En la segunda entrega de esta sección, la destacada periodista sanjuanina de minería recorre las historias, canciones y ficciones que dejaron huella y hoy definen su identidad.

Por Bautista Lencinas
image

Tiempo de San Juan suma una nueva entrega de este espacio dedicado a explorar a los protagonistas locales a través de una faceta menos visible: las expresiones culturales que los atravesaron. Libros, discos, series y películas que acompañaron distintos momentos de sus trayectorias y dejaron una marca en su forma de ver el mundo. Los esenciales culturales funcionan como huellas de identidad, obras que, casi sin proponérselo, ayudan a comprender quiénes somos. En esta edición, la protagonista es Carolina Putelli, periodista sanjuanina especializada en minería.

Lee además
los esenciales culturales de alejandro segovia: de ver orca, la ballena asesina tres veces en un dia a los cuentos de fontanarrosa
Videonota

Los esenciales culturales de Alejandro Segovia: de ver "Orca, la ballena asesina" tres veces en un día a los cuentos de Fontanarrosa
rutas sanjuaninas bajo alerta: cortes, precaucion y trabajos tras las lluvias
Atención conductores

Rutas sanjuaninas bajo alerta: cortes, precaución y trabajos tras las lluvias

Periodista con una larga trayectoria en medios locales y nacionales, Carolina fue atravesada fuertemente por sus consumos culturales. Su recorrido profesional se enriquece con sus lecturas, películas y canciones que la acompañaron a lo largo de los años.

Desde el primer álbum que se compró y el que la hizo entender porque existen los álbumes hasta el libro de una escritora y periodista italiana, Putelli recorrió un poco su historia y se dio a conocer más a través de esos esenciales culturales que la definieron como persona y como profesional.

Mirá el video con Los escenciales culturales de Carolina Putelli acá:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Los esenciales culturales de Carolina Putelli En esta segunda edición conocemos a la destacada periodista en materia minera , que trabajó para medios locales y nacionales. Una película que la marcó a ella y a su generación, un album que la hizo entender por qué existen los álbumes, una serie corta que le fascina y un libro de una escritora y periodista italiana muy particular. Encontra la nota completa en www.tiempodesanjuan.com @carolinairides x @bautxs Más info en @tiempodesanjuan #esencialesculturales #periodista #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Lluvias en San Juan: varias rutas transitables con precaución y un corte total hacia Valle Fértil

En videos, así bajaba la creciente cerca de un asentamiento en Pocito

Tras el temporal, el Gobierno de San Juan brindó asistencia en 12 departamentos

Pupé, la "instagramer" más chiquita de San Juan: carisma, "chichitos" y una historia de milagro

Este raro verano sanjuanino: chau a los 40 grados, hola a la humedad, ¿qué está pasando?

¡Se picó el clásico! Una sanjuanina se enfrentó a un notero mendocino y defendió el vino local

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Zonda, otra vez en problemas por las inundaciones: cuáles son los caminos afectados y por dónde circular

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A Ruffina Sánchez o Ruffi, o Pupé, ya la reconocen cuando pasea con su mamá, hermanita y abuela por el centro de San Juan.  
Ternura sin fin

Pupé, la "instagramer" más chiquita de San Juan: carisma, "chichitos" y una historia de milagro

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo
Datos del tiempo

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan
Se metió en la historia

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

El fin de un noviazgo y la obsesión de un joven que acabó en un femicidio seguido de suicidio en Chimbas
Historias del Crimen

El fin de un noviazgo y la obsesión de un joven que acabó en un femicidio seguido de suicidio en Chimbas

Te Puede Interesar

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Por David Cortez Vega
La Circunvalación, copada por 130 mil almas: así registró el drone de Tiempo el final de la Vuelta a San Juan video
Video

La Circunvalación, copada por 130 mil almas: así registró el drone de Tiempo el final de la Vuelta a San Juan

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0
Torneo Apertura

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0

Cristóbal, el rey de la Vuelta: el pibe del palo del triatlón que rompió un maleficio de 43 años
Historia

Cristóbal, el rey de la Vuelta: el pibe del palo del triatlón que rompió un maleficio de 43 años