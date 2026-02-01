¡Se picó el clásico! Una sanjuanina se enfrentó a un notero mendocino y defendió el vino local

Un cruce espontáneo entre una joven sanjuanina y un notero mendocino terminó reavivando una de las rivalidades más clásicas del oeste argentino: la disputa por el mejor vino. El intercambio ocurrió en Buenos Aires y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La escena se dio cuando una joven estaba a punto de viajar a Mar del Plata y fue abordada por Lucas Jerez, cronista de El Trece. Al conocer que la muchacha es sanjuanina, el periodista inició una entrevista distendida que derivó en un debate cargado de humor, orgullo provincial y chicanas.

“Somos de San Juan”, respondió la entrevistada, mientras destacaba algunos símbolos de su tierra, como la semita y el vino. Sin embargo, cuando el notero mencionó a Mendoza como referencia vitivinícola, la sanjuanina no dudó en marcar su postura y defender la producción local, lo que dio lugar a un intercambio cada vez más picante.

En medio del ida y vuelta, ambos intentaron llegar a un acuerdo: el Malbec para Mendoza y el Syrah para San Juan. Aunque la joven aceptó la tregua, dejó en claro que, para ella, el mejor vino es sanjuanino.

Tras la entrevista, el propio periodista compartió el momento en sus redes sociales y sorprendió con un mensaje elogioso hacia la provincia. “Yo no conocía San Juan, pensé que sería una provincia normal con una ciudad medio pelo. Cuando fui me llevé una sorpresa. Hermosa ciudad, paisajes y gente”, escribió. Y remató con una frase que encendió el orgullo local: “El mejor vino es de San Juan y punto”.

El fragmento de la nota comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión entre usuarios de San Juan y Mendoza, que se sumaron al debate con comentarios y bromas.