domingo 1 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

¡Se picó el clásico! Una sanjuanina se enfrentó a un notero mendocino y defendió el vino local

La discusión se dio durante una entrevista de El Trece en Buenos Aires y terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, con repercusión en redes y comentarios de usuarios de ambas provincias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un cruce espontáneo entre una joven sanjuanina y un notero mendocino terminó reavivando una de las rivalidades más clásicas del oeste argentino: la disputa por el mejor vino. El intercambio ocurrió en Buenos Aires y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lee además
La subcomisaria Pamela Perea integra la comitiva de especialistas que combate el avance del fuego en Chubut.
Entre llamas de 60 metros

"Hacemos lo que nos sale del corazón": la voz de la única bombera sanjuanina en Chubut
Sor Norma Campusano, la sanjuanina que cuida niños en el Notti de Mendoza.
Historia

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

La escena se dio cuando una joven estaba a punto de viajar a Mar del Plata y fue abordada por Lucas Jerez, cronista de El Trece. Al conocer que la muchacha es sanjuanina, el periodista inició una entrevista distendida que derivó en un debate cargado de humor, orgullo provincial y chicanas.

“Somos de San Juan”, respondió la entrevistada, mientras destacaba algunos símbolos de su tierra, como la semita y el vino. Sin embargo, cuando el notero mencionó a Mendoza como referencia vitivinícola, la sanjuanina no dudó en marcar su postura y defender la producción local, lo que dio lugar a un intercambio cada vez más picante.

Embed

En medio del ida y vuelta, ambos intentaron llegar a un acuerdo: el Malbec para Mendoza y el Syrah para San Juan. Aunque la joven aceptó la tregua, dejó en claro que, para ella, el mejor vino es sanjuanino.

Tras la entrevista, el propio periodista compartió el momento en sus redes sociales y sorprendió con un mensaje elogioso hacia la provincia. “Yo no conocía San Juan, pensé que sería una provincia normal con una ciudad medio pelo. Cuando fui me llevé una sorpresa. Hermosa ciudad, paisajes y gente”, escribió. Y remató con una frase que encendió el orgullo local: “El mejor vino es de San Juan y punto”.

El fragmento de la nota comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión entre usuarios de San Juan y Mendoza, que se sumaron al debate con comentarios y bromas.

Temas
Seguí leyendo

"Quiero contar un testimonio poderoso", el relato de una sanjuanina tras un grave accidente con su familia

Video: una joven cantante sanjuanina la rompió en las calles porteñas y se hizo viral

Este raro verano sanjuanino: chau a los 40 grados, hola a la humedad, ¿qué está pasando?

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Zonda, otra vez en problemas por las inundaciones: cuáles son los caminos afectados y por dónde circular

Los videos de las crecientes que impactaron a gran parte de San Juan

¿Qué hizo? En medio de una inundación, se bañó en una "piscina" en el Barrio Las Pampas y se hizo viral

Lluvias y cortes de luz: el EPRE registró casi 3.000 suministros afectados en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
actualizacion: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por san juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tren con vagones vineros en la estación San Juan del ferrocarril Belgrano, a mediados de los 80. Todo un recuerdo para los sanjuaninos. Ahora el tren de carga no pasa tan seguido.
Digno de contar

Un puñado de semitas y el eco de los rieles: el encuentro que revivió la época dorada del tren en San Juan

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas
Videonota

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía
Qué susto

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

Un auto intentó pasar un badén en Ruta 141 y fue arrastrado por la creciente
Caucete

Un auto intentó pasar un badén en Ruta 141 y fue arrastrado por la creciente

Te Puede Interesar

El atípico verano en San Juan. Sin máximas de 40 grados ni olas de calor, pero marcado por la humedad.
Análisis

Este raro verano sanjuanino: chau a los 40 grados, hola a la humedad, ¿qué está pasando?

Por Daiana Kaziura
La versión de un reconocido empresario sobre la descarga eléctrica que recibió Cecilia Román: No quiero mostrarme como salvador
En las redes

La versión de un reconocido empresario sobre la descarga eléctrica que recibió Cecilia Román: "No quiero mostrarme como salvador"

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Foto archivo. video
Ciclismo

La Circunvalación será escenario del final de la Vuelta a San Juan, con el chileno Ramírez como líder de la General con 11 segundos de ventaja

Hallan la moto robada en el penal de Chimbas y capturan a un hombre con gran cantidad de municiones
Importante procedimiento

Hallan la moto robada en el penal de Chimbas y capturan a un hombre con gran cantidad de municiones